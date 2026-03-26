Обстріл України

Ранок четверга, 26 березня, став для України часом великої тривоги та масштабних руйнувань. Російські війська застосували десятки безпілотників типу «Шахед» та інших засобів ураження, атакуючи житлові масиви та критичну інфраструктуру в багатьох областях. На місцях влучань вирують пожежі, а кількість постраждалих постійно зростає.

ТСН.ua зібрав усі подробиці атаки окупантів.

Дніпропетровська область: «пекло» в центрі міста та удари по промисловості

Найважчий удар прийняв на себе обласний центр. Близько дев’ятої ранку ворог скерував дрони просто в житлові квартали Дніпра.

Одне з влучань зафіксовано у багатоповерховий будинок у самому центрі міста.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив: «Ворог атакує Дніпро. Пошкоджена багатоповерхівка. Попередньо, є постраждалі».

За оперативними даними, пожежа охопила квартири на другому та третьому поверхах. «Шахеди — просто по цивільних будівлях, по мирних людях», — прокоментував атаку голова облради Микола Лукашук.

Станом на 10:30 відомо про щонайменше шести поранених.

Очільник Дніпропетровської ОДА, Олександр Ганжа додав, що 90-річна жінка, постраждала через ворожу атаку на Дніпро. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

«Ще четверо людей — на амбулаторному лікуванні. Це жінки 79 та 85 років і чоловіки 86 та 55 років. Їхній стан задовільний», — йдеться в повідомленні.

За його словами, пожежу у чотириповерхівці рятувальники загасили. Пошкоджені житлові будинки та гімназія.

Не вщухали вибухи і в Кривому Розі. Тут під ударом опинився об’єкт енергетичної інфраструктури та територія промислового підприємства.

Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста, зауважив, що фахівці вже ліквідовують наслідки влучань.

Харківщина: «полювання» на цивільних та щоденні втрати

У Харкові ранок почався з вибухів у Слобідському районі. Ворожий безпілотник поцілив у землю поблизу житлових будинків та місцевого ресторану.

Потужна вибухова хвиля вибила вікна у десятиповерхівках та понівечила близько 10 автомобілів.

Очільник Харківської ОДА, Олег Синєгубов повідомив про стан постраждалих: «65-річний чоловік зазнав поранень внаслідок ворожного удару. У нього вибухові травми».

Також відомо про постраждалу 58-річну жінку. У неї — гостра реакція на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу.

Загалом ситуація в області залишається критичною. За минулу добу на Харківщині загинуло двоє людей, серед яких 70-річна жінка, а 17 осіб, зокрема 15-річна дівчина, отримали поранення.

Ворог буквально засипав область авіабомбами та дронами: зафіксовано 17 «Гераней», 4 КАБи та десятки інших БпЛА.

Південь та центр: удар по портах та локомотивах

Одещина цієї ночі знову здригалася від вибухів. Росія скерувала дрони на портову та енергетичну інфраструктуру регіону.

За словами Олега Кіпера, голови Одеської ОВА, на території підприємств виникли пожежі, а частину об’єктів довелось перевести на резервне живлення через перебої зі світлом.

У Кіровоградській області під удар потрапив пункт технічного обслуговування залізниці. Масштабну атаку на транспортну систему підтвердив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«Пошкоджено декілька локомотивів. На півдні зафіксовано влучання по складських приміщеннях, пошкоджено будівлі портових операторів і морвокзалу», — зазначив міністр.

Також не спокійно було і у Полтавському районі. За словами очільника ОВА, Віталія Дяківнича, зафіксовано влучання ворожого БпЛА у промисловий обʼєкт. Інформації щодо пожежі не надходило.

«На щастя, обійшлося без постраждалих», — йдеться в повідомленні.

Сумська та Херсонська області: сотні обстрілів та зруйновані лікарні

На Сумщині тривога тривала понад 20 годин. За добу ворог здійснив понад 110 обстрілів по 43 населених пунктах. У Великописарівській громаді дрон-камікадзе поранив чоловіка та жінку. В інших районах області зруйновано будинки культури, лікарню та десятки приватних осель. Місцева влада змушена евакуювати людей із прикордонних громад.

У Херсоні та передмістях окупанти продовжують тактику випаленої землі. Під вогнем артилерії опинилися житлові будинки, навчальний та медичний заклади. Троє людей у Херсонській громаді дістали поранення.

Рятувальні та відновлювальні роботи тривають у всіх постраждалих регіонах. Влада вкотре закликає українців не ігнорувати сигнали небезпеки, адже ворог продовжує підступно атакувати саме тоді, коли люди збираються на роботу чи відпочивають у своїх оселях.