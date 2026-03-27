"Приліт" просто по лікарні, атака на "Нафтогаз", вбиті та поранені люди: РФ нищить міста та регіони України (фото)

У ніч проти 27 березня 2026 року окупанти здійснили чергову атаку на територію України, використовуючи всі види озброєння: від керованих авіабомб до ракет «Іскандер». Під ударом опинилися Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Херсонська, Сумська та Чернігівська області.

ТСН.ua зібрав усі подробиці ворожої атаки росіян.

Удар по Харкову: пряме влучання у дев’ятиповерхівку

Ніч у Харкові була вкрай напруженою. Ворог атакував місто спочатку ракетою, а згодом — безпілотниками типу «Герань-2». Одне з влучань зафіксовано у житлову 9-поверхівку в Київському районі міста.

За даними МВС, внаслідок удару частково зруйновано внутрішні конструкції та балкон квартири на верхньому поверсі.

Рятувальники ДСНС повідомили: «Сталися часткові руйнації внутрішніх конструкцій та балкону квартири на верхньому поверсі. Пожежі не було».

Станом на ранок кількість травмованих у Харкові зросла до восьми осіб, у більшості з них діагностовано гостру реакцію на стрес.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив масштаби обстрілів по області: за минулу добу ворог атакував 16 населених пунктів. Загалом у регіоні постраждали 25 людей. Зокрема, у селі Оскіл поранення отримали 90-річна та 67-річна жінки. Ворог застосовував ракету «Іскандер», 11 КАБів та понад 40 БпЛА різних типів.

Енергетичний терор на Полтавщині: тисячі абонентів без газу

Російська армія знову поцілила в об’єкти критичної інфраструктури. На Полтавщині під ударом опинилося промислове підприємство, що входить до структури НАК «Нафтогаз».

Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив: «Через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання».

Голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький зазначив, що внаслідок атаки на газовидобувну інфраструктуру виникла пожежа, а роботу підприємства довелося зупинити.

«Лише від початку цього року Росія близько 40 разів атакувала інфраструктуру Групи Нафтогаз», — підкреслив Корецький.

Кривий Ріг та Дніпропетровщина: атака на інфраструктуру

На Дніпропетровщині ніч також минула під канонаду ППО та вибухи. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що сили ППО збили 14 ворожих БпЛА, проте уникнути влучань не вдалося. У місті пошкоджено інфраструктуру, приватний будинок та автомобіль.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа додав, що область пережила близько 30 атак. На Нікопольщині внаслідок артилерійських обстрілів поранено 17-річну дівчину, яку госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також за медичною допомогою звернувся 78-річний чоловік після ударів по Дніпру.

Цинізм у Херсоні: дрон у вікні дитячої лікарні

У Херсоні зафіксовано черговий воєнний злочин. Окупанти атакували дроном типу «Молнія» дитячу лікарню у Дніпровському районі міста. Безпілотник залетів у вікно, але, на щастя, не вибухнув.

За повідомленням поліції Херсонської області: «Вибухотехніки оглянули залишки дрона й вибухового пристрою, зробленого з протитанкової міни. Небезпечну знахідку вилучили для знищення».

Однак, обстріли інших районів міста, на жаль, призвели до нових жертв. У Корабельному районі через скид вибухівки з дрона на автомобіль поранення отримав 53-річний чоловік, а 74-річний херсонець потрапив до лікарні з мінно-вибуховою травмою після артилерійського обстрілу.

Трагедія на Сумщині та Чернігівщині

Прикордонні регіони залишаються під найбільш інтенсивним вогнем. На Сумщині за добу зафіксовано майже 90 обстрілів. У Миколаївській сільській громаді через влучання дрона загинув 54-річний чоловік, ще двоє отримали поранення.

На Чернігівщині ворожий БпЛА забрав життя літньої людини.

У ДСНС повідомили: «Внаслідок російських ударів БпЛА по одному з населених пунктів Корюківщини загинув 95-річний чоловік».

На місці влучання сталася пожежа житлового будинку, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Наразі у всіх регіонах тривають роботи з відновлення пошкоджених мереж та надання допомоги постраждалим.