"Приліт" просто по потягу, вбиті люди та "сафарі" на мирних: РФ влаштувала пекло у містах України (фото)

У ніч проти 22 квітня та вранці середи Росія завдала масованого удару по території України, застосувавши велику кількість безпілотників. Під вогнем опинилися житлові квартали, порти, залізнична та транспортна інфраструктура у кількох областях. Внаслідок атак є загиблі та десятки поранених, серед яких — багато дітей.

ТСН.ua зібрав усі подробиці атаки.

За офіційним повідомленням Командування Повітряних Сил ЗСУ, повітряна атака розпочалася ще ввечері 21 квітня. Загалом ворог випустив 215 ударних безпілотників типів Shahed, Гербера, Італмас та інших модифікацій. Пуски здійснювалися з Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська (РФ) та з території тимчасово окупованого Криму.

Станом на 08:00 силами ППО було збито та придушено 189 ворожих дронів. Проте уникнути влучань не вдалося.

«Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях», — йдеться у звіті військових.

Трагедія на залізниці у Запоріжжі

Запоріжжя та Запорізька область стали ціллю масованої та цинічної атаки російських окупантів. Протягом ранку місто двічі здригалося від потужних вибухів, а під вогнем опинилася стратегічна транспортна інфраструктура. Внаслідок терору є загиблі та поранені, а кількість ударів по регіону за добу перевищила півтисячі.

Вночі стався удар по сортувальному парку станції Запоріжжя-Ліве. Ворожий безпілотник поцілив безпосередньо у залізничне полотно, де в цей момент перебував поїзд. Про деталі повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Уночі ворожий безпілотник атакував сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. У момент удару на коліях перебував поїзд з електровозом. Унаслідок атаки загинув помічник машиніста — чоловік отримав смертельні травми. Машиніста з пораненнями доправили до лікарні», — зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що цей удар є черговим доказом російського тероризму проти тих, «хто просто виконував свою роботу і тримає країну в русі».

Ситуація в області залишається також важкою. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про велику кількість обстрілів протягом доби. Загалом зафіксовано 511 влучань по 35 населених пунктах.

«Одна людина загинула, ще вісім отримали поранення внаслідок ворожих атак по обласному центру та Запорізькому району», — йдеться у повідомленні.

Війська РФ активно застосовували всі види озброєння:

24 авіаційні удари по Новомиколаївці, Оріхову, Гуляйпільському та інших громадах;

288 безпілотників різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Степногірськ та Гуляйполе;

196 артилерійських ударів та 3 обстріли з РСЗВ по прифронтових селах.

Ранок 22 квітня для запоріжців також став ще тим випробуванням. Перший удар стався ще вдосвіта, а вже за кілька годин у місті знову пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Виконувачка обов’язків міського голови Регіна Харченко терміново звернулася до містян: «Перебувайте у безпечних місцях!».

Кореспонденти «Укрінформу» підтвердили, що вибух був настільки потужним, що його чули майже у всіх районах міста.

Влада закликає мешканців бути максимально пильними, адже ворог продовжує використовувати дрони для полювання на цивільні об’єкти та транспорт.

Портовий терор в Одесі та пожежі у Дніпрі

Одещина опинилася під ударом масованої групи дронів, яка атакувала регіон двома хвилями. Перші вибухи у місті почали чути після 5-ї години ранку, одразу після попередження Повітряних сил про загрозу БпЛА.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що головною ціллю ворога стала портова інфраструктура. Незважаючи на активну роботу протиповітряної оборони, зафіксовано влучання та значні руйнування.

«Вночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура. Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження портових обʼєктів. На щастя, минулося без постраждалих. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками», — зазначив Кіпер.

Додаткові деталі розкрив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його даними, в Одесі під обстріл потрапила не лише портова, а й залізнична інфраструктура.

«Зафіксовано пошкодження причалів, складських приміщень, залізничної інфраструктури та об’єктів портових операторів», — уточнив міністр.

Ранок 22 квітня став тривожним і для мешканців Дніпра. Російські війська атакували місто безпілотниками, що призвело до виникнення кількох пожеж у різних районах.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив факт атаки та повідомив про стан справ у місті:

«Ворог атакував Дніпро. Сталося кілька пожеж. Попередньо, минулося без постраждалих», — написав Ганжа.

Місцеві телеграм-канали та моніторингові ресурси зазначають, що одне із займань сталося на території приватного будинку після падіння уламків збитого дрона типу «Шахед».

Згодом влада оприлюднила фото наслідків, які свідчать про те, що вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено два багатоквартирні та один приватний будинки. Також побитий цивільний автомобіль.

Смертельні удари по Сумщині: десятки постраждалих дітей

У Сумській області повітряна тривога тривала понад 20 годин. Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про численні руйнування та жертви.

У Ямпільській громаді внаслідок влучання у житлові будинки загинув 59-річний чоловік. У Путивльській громаді поранена 17-річна дівчина.

У Сумській громаді після атаки 21 квітня — кількість постраждалих там зросла до 30 осіб, серед яких 13 дітей.

Дроновий терор у Херсоні та області

Херсон та прибережні населені пункти області залишаються під щоденним прицільним вогнем російських окупантів. Окрім масованих артилерійських обстрілів, ворог дедалі частіше використовує безпілотники для полювання на цивільний транспорт та мирних мешканців.

Telegram-канал Херсонської міської військової адміністрації повідомив про черговий акт дронового терору у Дніпровському районі міста.

Згідно з повідомленням, російські загарбники з безпілотника атакували цивільну автівку. Внаслідок вибуху постраждав водій — 59-річний чоловік. Його стан оцінюється як середньої тяжкості, потерпілого негайно доправили до медичного закладу.

«59-річний чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення чола, садна рук та ніг», — йдеться у звіті МВА.

Протягом минулої доби під ворожим вогнем також опинилися два населені пункти Херсонської громади — обласний центр та село Садове.

Внаслідок атак зафіксовано суттєві пошкодження цивільної інфраструктури. Під вогнем опинилися:

Приватні житлові будинки;

Багатоповерхівки у спальних районах;

Цивільний автотранспорт мешканців.

За офіційними даними, троє людей отримали поранення різного ступеня важкості. Усім постраждалим наразі надається необхідна медична допомога.

Правоохоронці зазначають, що окупанти навмисно використовують дрони для атак по місцях скупчення людей та по транспорту, який рухається вулицями міста. Тактика «дронового полювання» стає все більш поширеною, оскільки дозволяє ворогу бачити ціль у реальному часі.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що російська армія системно застосовує тактику терору проти цивільного населення, зокрема на півдні України.

За їхніми даними, використання безпілотників для ударів по мирних людях стало частиною стратегії ведення війни. Зокрема, окупанти цілеспрямовано атакують громадський транспорт та місця скупчення людей.

Так, 7 квітня у Нікополі російський FPV-дрон вдарив по міському автобусу — загинули щонайменше чотири людини, ще 24 отримали поранення. Того ж дня ще один автобус у Червоногригорівській громаді також зазнав атаки, внаслідок чого постраждали мирні жителі.

Аналітики ISW називають таку тактику «людським сафарі» — навмисним ураженням цивільних об’єктів у ближньому тилу з метою залякування населення та дестабілізації ситуації в регіоні.