"Приліт" ракети по багатоповерхівці в Тернополі: пошук людей досі триває, деталі

Атака на Тернопіль. / © ДСНС у Тернопільській області

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Тернополі вже добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловій багатоповерхівці. Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, триває.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Рятувальники працювали всю ніч на місці “прильоту”. Наразі розібрано понад 700 кв.м завалів.

Реклама

“Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну”, - наголосили рятувальники.

Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. Російська ракета вбила 26 людей, серед них — троє дітей. Окрім того, 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб – врятовано.

Нагадаємо, минулої ночі та зранку Тернопіль був під атакою дронів і ракет армії РФ. У місті цілий ранок лунали вибухи. У місті цілями окупантів стали звичайні житлові будинки. Через “прильоти” сталися руйнування багатоповерхівок на кількох локаціях.

Повітряні сили повідомили, що смертельного "прильоту" по багатоповерхівці завдала крилата ракета Х-101. Вони містять компоненти та комплектувальні, виготовлені у США, Китаї, на Тайвані, в Німеччині, Нідерландах та інших країнах.

Реклама

Військові заявили, що станом на 16:00 знайдено та ідентифіковано уламки однієї з крилатих ракет - це Х-101, що була виготовлена в четвертому кварталі 2025 року. Ці крилаті ракети були випущені з літаків стратегічної авіації: 6 Ту-95МС та 4 Ту-160МС.