ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
334
Час на прочитання
1 хв

"Приліт" ракети по багатоповерхівці в Тернополі: пошук людей досі триває, деталі

Станом на сьогоднішні ранок відомо про 26 загиблих мешканців міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Тернопіль.

Атака на Тернопіль. / © ДСНС у Тернопільській області

Доповнено додатковими матеріалами

У Тернополі вже добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловій багатоповерхівці. Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, триває.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Рятувальники працювали всю ніч на місці “прильоту”. Наразі розібрано понад 700 кв.м завалів.

“Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну”, - наголосили рятувальники.

Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. Російська ракета вбила 26 людей, серед них — троє дітей. Окрім того, 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб – врятовано.

Нагадаємо, минулої ночі та зранку Тернопіль був під атакою дронів і ракет армії РФ. У місті цілий ранок лунали вибухи. У місті цілями окупантів стали звичайні житлові будинки. Через “прильоти” сталися руйнування багатоповерхівок на кількох локаціях.

Повітряні сили повідомили, що смертельного "прильоту" по багатоповерхівці завдала крилата ракета Х-101. Вони містять компоненти та комплектувальні, виготовлені у США, Китаї, на Тайвані, в Німеччині, Нідерландах та інших країнах.

Військові заявили, що станом на 16:00 знайдено та ідентифіковано уламки однієї з крилатих ракет - це Х-101, що була виготовлена в четвертому кварталі 2025 року. Ці крилаті ракети були випущені з літаків стратегічної авіації: 6 Ту-95МС та 4 Ту-160МС.

Дата публікації
Кількість переглядів
334
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie