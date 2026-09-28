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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

"Приліт" у центрі Дніпра: з'явилися моторошні фото атаки

Російська армія здійснила черговий акт тероризму проти мирного населення України, атакувавши Дніпро у розпал робочого дня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Троє людей загинули через атаку росіян на Дніпро

Троє людей загинули через атаку росіян на Дніпро

У Дніпрі ворожий удар по будівлі бізнес-центру забрав життя трьох людей, ще дванадцятеро отримали травми.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Через удар росіян по Дніпру загинуло троє громадян, а мінімум 12 осіб дістали ушкоджень», — зазначив посадовець.

Фото з місця атаки показали у ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, РФ атакувала Запоріжжя. На місці удару вирує пожежа. Наразі відомо про сімох постраждалих.

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