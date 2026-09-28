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"Приліт" у центрі Дніпра: з'явилися моторошні фото атаки
Російська армія здійснила черговий акт тероризму проти мирного населення України, атакувавши Дніпро у розпал робочого дня.
У Дніпрі ворожий удар по будівлі бізнес-центру забрав життя трьох людей, ще дванадцятеро отримали травми.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
«Через удар росіян по Дніпру загинуло троє громадян, а мінімум 12 осіб дістали ушкоджень», — зазначив посадовець.
Фото з місця атаки показали у ДСНС
Нагадаємо, РФ атакувала Запоріжжя. На місці удару вирує пожежа. Наразі відомо про сімох постраждалих.
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