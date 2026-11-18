Росіяни атакували Одесу

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Одеса опинилася під російським ударом — у центральній частині міста зазнав пошкоджень житловий будинок.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

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Росіяни вдарили по центру Одеси: перші подробиці

Станом на 12:35 після ще однієї російської атаки по Одесі відомо про ще одну загиблу людину. Кількість загиблих за ранок в місті зросла до чотирьох людей.

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«Знову жертва внаслідок ворожої атаки. Після третього удару по Одесі загинула людина. Є також постраждалі. Інші наслідки атаки наразі з’ясовуємо», — пише Сергій Лисак.

У ДСНС повідомили, що з пошкодженого росіянами будинку вдалося врятувати трьох заблокованих людей. Вогнеборці передали їх медикам.

«Унаслідок ворожого удару пошкоджено скління житлових будинків та приміщення кафе, також сталося загоряння легкового автомобіля, яке ліквідували вогнеборці. На жаль, ця атака забрала життя 3 людей. За попередньою інформацією, ще 7 осіб постраждали. За іншою адресою внаслідок влучання руйнувань зазнала триповерхова адміністративна будівля, виникла масштабна пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували».

Наслідки російської атаки: реакція президента та що відбувається в місті зараз

Сергій Лисак повідомив, що росіяни цілеспрямовано атакують центр Одеси, аби зруйнувати будівлі, які є частиною світової історичної та культурної спадщини. На місцях атак наразі триває ліквідація наслідків. Людям надають медичну допомогу.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян по Одесі.

«Зараз в Одесі допомагають людям, які постраждали від удару російських дронів. Були повторні удари, коли на місце вже прибули рятувальники і поліцейські. „Шахеди“ ударили просто по центру Одеси — по житловому сектору. На жаль, є загиблі», — пише Зеленський.

Президент додав, що це був жорстокий та свідомий удар по людях та ще один доказ того, чого насправді хочуть росіяни і як вони ставляться до миру.

«Без посилення світового тиску на Росію, без реальної підтримки України у Росії не буде справжнього мотиву для деескалації і переходу до миру. Той, хто хоче домовлятись про мир, не нарощує вбивства».

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Атака на Одесу 18 листопада: фото

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Станом на 11:45 кількість загиблих в Одесі від російської атаки збільшилася до трьох.

«На жаль, стало відомо про ще одну жертву ворожої атаки по середмістю Одеси. Загальна кількість загиблих зросла до трьох. Серед них — дві жінки та чоловік«, — написав очільник військової адміністрації.

Станом на 11:25 внаслідок російського удару по Одесі відомо про 2 загиблих та 7 постраждалих. Про це повідомив Сергій Лисак. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

«На жаль, стало відомо про другого загиблого внаслідок ворожого удару. Щирі співчуття рідним і близьким. Це непоправна втрата», — пише Лисак.

Відомо про пошкодження скління житлових будинків, кафе та магазинів. Від атаки загорілася автівка, ще кілька машин пошкоджені. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Під час повторної атаки на Одесу сьогодні стало відомо, що постраждали житловий будинок та навчальний заклад.

У соцмережах опублікували відео наслідків «прильоту» в центрі міста. На кадрах видно сильний дим, кілька осередків вогню та багато людей, що зібралися на місці події.

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