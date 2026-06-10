Росія атакувала багатоповерхівку в одній із областей України: серед поранених — дитина

У Павлограді внаслідок атаки РФ пошкоджено багатоповерхівку / © Дніпропетровська ОВА

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У середу ввечері, 10 червня, загарбники завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Дніпропетровщини. В місті Павлоград зафіксовано «приліт» у багатоповерхівку.

Про наслідки цієї атаки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок влучання у будинку спалахнула пожежа. На місці удару працюють рятувальні служби, які намагаються приборкати вогонь та ліквідувати наслідки руйнувань.

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Інформація щодо можливих загиблих чи постраждалих серед місцевих мешканців наразі уточнюється.

За оновленою інфоормацією, внаслідок атаки п’ятеро людей зазнали поранень.

«Це 13-річний хлопчик і чоловіки 43, 44 та 79 років. Усі постраждалі лікуватимуться амбулаторно», — повідомив Олександр Ганжа.

Трохи пізніше до лікарні доправили ще одну поранену — 75-річну жінку. Відомо, що вона перебуває у важкому стані. Лікарі надають їй всю необхідну допомогу.

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Війна в Україні — останні новини

Цей вечірній удар став продовженням масштабної серії російських обстрілів по всій території країни протягом доби. Зокрема, в Сумах внаслідок падіння уламків збитого безпілотника загорівся дах пасажирського потягу безпосередньо на території залізничного вокзалу. На щастя, люди не постраждали, оскільки вчасно перейшли до укриття, проте рейс Суми-Рахів наразі рухається із затримкою у понад 5 годин.

«Пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки перебували в укритті», — зазначили залізничники.

Окрім цього, від самого світанку ворожа авіація та безпілотники масовано тероризували інші великі міста. Перші потужні вибухи пролунали близько 4:00, після чого росіяни атакували Запоріжжя ще й швидкісними ракетами, змусивши місцевих мешканців ховатися в безпечних місцях.

Протягом усього дня російські дрони атакували Україну в багатьох інших регіонах, через що сирени тривоги не замовкали в шести областях. У Харкові безпілотник також влучив у житлову багатоповерхівку в Індустріальному районі, спричинивши займання двох поверхів і поранення людей. Тим часом у Миколаєві зафіксували «прильоти» реактивних БпЛА, а в Сумах черговий дрон суттєво пошкодив будівлю місцевої автомийки.

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