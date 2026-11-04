"Прильоти" бомб по укриттю в Комишувасі потрапили на бодикамеру загиблого копа: страшні кадри

Розбір завалів у Комишувасі / © ДСНС

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У Мережі оприлюднили відео з бодикамери поліцейського, який перебував на місці трагедії в селищі Комишуваха Запорізької області. Кадри зафіксували останні миті перед тим, як російські війська завдали повторного авіаудару й цілеспрямовано знищили укриття з цивільними мешканцями, правоохоронцями та рятувальниками.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Як зазначають у Нацполіції, після першої авіаційної атаки РФ на місцевий освітній заклад на допомогу людям негайно прибули співробітники поліції, фахівці ДСНС, представники Комишуваської громади та цивільні мешканці. Під час повітряної тривоги всі вони намагалися сховатися від російських авіабомб у підземному укритті будівлі.

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Однак російські окупанти завдали серії повторних ударів, скинувши зокрема надпотужну тритонну ФАБ. Внаслідок влучання укриття було повністю зруйноване, а десятки людей опинилися похованими під завалами без жодного шансу на порятунок.

Бодикамера одного із загиблих поліцейських зафільмувала останні хвилини перед повторним ударом по школі / © Національна поліція України

«У цей же час росіяни знов відкрито брешуть, що били по місцю розташування українських військових», — зазначили у Нацполіції.

Оприлюднене відео з бодикамери загиблого правоохоронця є чітким доказом того, що ворог скоїв черговий цілеспрямований воєнний злочин та вбивство цивільного населення і фахівців екстрених служб.

Нагадаємо, увечері 2 листопада армія РФ масовано атакувала КАБами Комишуваху Запорізької області. Кілька авіабомб влучили в гуманітарний хаб, який служив укриттям для місцевих мешканців. Після першого удару окупанти атакували повторно — скинули ще дев’ять авіабомб безпосередньо по укриттю, де перебували люди. Кількість жертв зростає. На місці «прильотів» третю добу тривають пошуки. Кількість загиблих зросла до 37 осіб. Окрім того, за даними поліції, досі зниклими безвісти вважають 59 людей.

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