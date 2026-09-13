«Прильоти» на Житомирщині: росіяни пошкодили АЗС та цивільні об’єкти, є загиблі

«Прильоти» на Житомирщині / © ДСНС

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Росіяни за останню добу влаштували масований терор дронами в Житомирській області. Попри ефективну роботу сил ППО, які знешкодили значну частину ворожих цілей, у регіоні зафіксовано «прильоти» та руйнування.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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«Прильоти» на Житомирщині: куди поцілили росіяни за останню добу

Унаслідок ударів росіян зазнали пошкоджень паливна й транспортна інфраструктура, а також цивільні об’єкти та приватне майно жителів області.

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«На жаль, дві людини загинули, ще двоє були госпіталізовані з пораненнями», — пишуть в ОВА.

Загалом від ворожих ударів постраждали:

4 АЗС у Звягельському та Коростенському районах;

3 цивільні автівки;

продуктовий магазин;

об’єкт інфраструктури;

виникли дві пожежі.

«Дякуємо рятувальникам за злагоджену та професійну роботу в умовах постійної загрози повторних ударів і силам протиповітряної оборони за збиття ворожих дронів, що могли принести ще більше біди на Житомирщину», — пише Бунечко.

Жителів Житомирської області закликали дотримуватися правил безпеки та не нехтувати попередженнями про небезпеку у повітрі.

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Росіяни влучили у будинок у Стрию

Нагадаємо, західні регіони України перебувають під атакою російських безпілотників, зокрема, ворожі дрони завдали ударів по Стрию на Львівщині. За попередніми даними депутата Ігоря Зінкевича, один із ворожих БпЛА влучив у багатоквартирний будинок.

У Стрию триває повітряна тривога, а місцева влада та екстрені служби закликають жителів негайно перейти в укриття й залишатися в безпечних місцях до відбою. Також містян наполегливо просять дотримуватися інформаційної тиші та не викладати в мережу кадрів роботи ППО чи наслідків влучань.

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