"Прильоти" по будинках, пожежі та люди під завалами: РФ влаштувала кривавий день у містах України (фото)

Масована атака на Україну 23 квітня / © Борис Філатов

Росіяни в ніч проти 23 квітня вгатили по кількох містах України. Серед постраждалих — Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Коростень, Херсонщина, Сумщина та Харківщина. Розповідаємо про останні подробиці та наслідки російських атак по Україні сьогодні.

Удар по Дніпру: щонайменше троє загиблих

Дніпро оговтується після нічних ударів: російська атака забрала життя цивільних. Серед поранених є діти. Російські окупанти спричинили чотири "прильоти" у місті. Також поцілили у багатоповерхівку, де повністю зруйнувалися квартири від дев’ятого до шостого поверху.

Станом на 11:00 відомо про трьох загиблих. З однією людиною досі немає звʼязку. Біля завалів багатоповерхівки стоїть жінка і чекає, доки знайдуть її доньку.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Від удару постраждали щонайменше 13 будинків, адміністративна будівля, електромережа, виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів. Також відомо про пошкодження десятка машин.

Вибухи спричинили знищення щонайменше 500 вікон.

Фото: Суспільне Дніпро / © Суспільне

Кривий Ріг без світла після російської атаки

Ворог сьогодні під час останньої повітряної тривоги атакував Кривий Ріг. Росіяни поцілили в адміністративну будівлю та об’єкт інфраструктури. Спалахнула пожежа.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Стало відомо про важкопоранену жінку. 41-річна постраждала зазнала проникного поранення грудної клітки, лікарі зараз борються за її життя.

Унаслідок атаки було пошкоджено високовольтний кабель однієї з підстанцій. Відомо про змінення руху тролейбусів у місті. У частині Кривого Рогу зникло світло. Над відновленням зараз працюють енергетики.

Штаб допомоги людям розгорнули у Палаці культури поруч з місцем «прильоту».

В області відомо про російські атаки на Нікополь, Мирівську, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську громади. Унаслідок ударів постраждала 64-річна жінка. Пошкоджено інфраструктуру, приватний будинок та гараж.

«Вночі в області було збито 40 ворожих БпЛА. Дякуємо нашим Захисникам!», — додав Вілкул.

Удар по залізниці в Коростені

Зранку 23 квітня росіяни атакували дронами Коростень Житомирської області. Після низки гучних вибухів місто затягнуло чорним димом. Під ударом опинилася залізниця в Коростені. Стало відомо, що унаслідок атаки дронів є загибла жінка.

На місці працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронці.

Під атакою перебувала і Житомирська область. Людей закликали перебувати в укриттях. Дрони рухалися саме на Коростень.

Росіяни атакують Харківську область: останні новини

Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію в Харкові та області за останню добу. Унаслідок російських обстрілів відомо про одну загиблу людину.

За добу під прицілом росіян опинилися Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Серед них Золочів, де поранено 25-річного чоловіка, Слатине, де поранило двох чоловіків віком 28 та 65 років. У селі Черкаські Тишки загинув 66-річний чоловік, поранено 68-річного чоловіка.

Відомо про поранених у селі Вільхуватка та місті Куп’янськ.

У Харкові росіяни атакували дронами Київський та Немишлянський райони.

На Харківщині пошкоджено та зруйновано десятки обʼєктів цивільної інфраструктури — житлові будинки, багатоповерхівки, фермерські господарства, трактор, машини, АЗС, магазини, електромережі, СТО.

Під ударами опинилися жителі Богодухівського, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.

Удари по Сумській області за останню добу

За останню добу росіяни вбили та поранили мирних жителів у Сумській області. Про це повідомили у Сумській ОВА.

У Великописарівській громаді від удару дрона загинув 67-річний чоловік.

У Глухівській громаді від удару дрона загинув 67-річний чоловік.

Зазнали поранень 57-річна жінка та п’ятеро дітей віком 1, 2, 8, 11 та 14 років.

Росіяни завдали близько 100 обстрілів по 40 населених пунктах. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Зруйновано десятки об’єктів цивільної інфраструктури — житлових будинків, автівок, господарських приміщень.

Російський терор у Херсоні

У Херсонській ОВА повідомили про російські удари по чотирьох громадах Херсонської області. Під вогнем артилерії та дронів опинилися Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове.

10 людей зазнали поранень. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, цивільні авто, господарські споруди. Зранку 23 квітня ворог ударив по працівниках комунальних служб — у Текстильному ворог скинув вибухівку з дрона на сміттєвоз.

«Близько 07:00 російські війська здійснили атаку з дрона по сміттєвозу комунального підприємства у селищі Текстильне. Унаслідок удару 49-річний водій зазнав уламкового поранення шиї, контузії, вибухової травми та закритої черепно-мозкової травми», — пишуть у Херсонській ОВА.

Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пізніше стало відомо, що по допомогу звернулася 44-річна жінка, яка потрапила під скид вибухівки у Дніпровському районі.

Кількість поранених унаслідок атаки ворожого безпілотника в Корабельному районі 22 квітня збільшилася до 4 людей. До лікарні доправили 85-річну жінку. Вона зазнала контузії, вибухової та закритої черепно-мозкової травми, уламкових поранень.

Атаки на Запорізьку область: є загиблі

У Запорізькій ОВА повідомили про загибель 77-річної жінки внаслідок російського удару по Запорізькому району. Керовані авіабомби прилетіли по Комишувасі. Також відомо про одну поранену людину.

«Впродовж доби окупанти завдали 820 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області», — повідомили в ОВА.

За останню добу надійшло 140 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.