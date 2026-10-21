Обстріл України 21 жовтня

Реклама

Росіяни всю ніч жорстоко атакували Україну. Станом на ранок 21 жовтня відомо про численні прильоти в областях та містах — у Києві, Полтаві, Чернігові, Харкові та області, Дніпрі, Запоріжжі, Сумщині, Херсонщині та Львівщині. Ділимося наслідками ворожих атак 21 жовтня.

Росіяни масовано атакували Україну: що вдалося збити

У ніч на 21 жовтня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на територію України, застосувавши ракети та масштабну групу ударних і розвідувальних безпілотників, пишуть у Повітряних силах.

Реклама

Обстріл тривав з 18:00 20 жовтня. Для повітряного удару окупанти задіяли крилаті ракети «Іскандер-К», а також 186 ударних БпЛА різних типів. Серед запусків зафіксовано 88 реактивних безпілотників типу Shahed, баражуючі боєприпаси S8000 «Бандероль/Дань-Т», «Гербера», а також дрони-імітатори «Пародія».

Реклама

Запуски здійснювалися з кількох напрямків: Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька та кримських Гвардійського й Чауди.

Станом на 08:30 ранку повідомлялося про збиття щонайменше 150 дронів. Загалом під час атаки зафіксовано прильоти у 27 різних точках, ще на 13 локаціях впали уламки збитих силами ППО дронів.

Росіяни вдарили по Києву 21 жовтня: наслідки

Зранку 21 жовтня російські війська атакували Київ реактивними безпілотниками, через що о 05:18 у столиці оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ фіксували рух БпЛА над різними районами міста, зокрема над Троєщиною, Оболонню та Академмістечком.

У Святошинському районі стався «приліт» у 24-поверховий житловий будинок на рівні 20-го поверху. За даними ДСНС, унаслідок влучання виникла пожежа в одній із квартир на площі близько 70 кв. м та частково зруйнувалися конструкції.

Реклама

Внаслідок удару по житловій багатоповерхівці у Святошинському районі загинули дві людини. Ще одна особа зазнала травм, їй надають необхідну медичну допомогу.

Окрім цього, падіння ворожих безпілотників зафіксували у Деснянському та Солом’янському районах міста. У Деснянському районі БпЛА впав на припарковані автомобілі, туди одразу виїхали екстрені служби.

Також у Солом’янському районі російський дрон влучив в об’єкт транспортної інфраструктури, через що спалахнула пожежа. На місці події працюють фахівці для ліквідації наслідків. Ще один дрон впав у Солом’янському районі на відкритій території без подальшого загоряння.

© ДСНС

© ДСНС

Удар росіян по Полтаві: наслідки

Пізно увечері 20 жовтня російський безпілотник влучив у навчальний корпус Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського на Полтавщині. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. За даними ДСНС, загоряння виникло на п’ятому поверсі будівлі вишу, а повністю ліквідувати пожежу вдалося лише на ранок.

Реклама

Унаслідок атаки травмувалися двоє людей. Серед них — 16-річна дитина, у якої діагностували струс головного мозку та контузію, через що її госпіталізували. Інший постраждалий перебуває у стані середньої тяжкості.

Окрім того, ворожа атака торкнулася й Полтави. У місті внаслідок ударів виникли пожежі в адміністративній будівлі та у складському приміщенні.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Атака на Чернігів 21 жовтня

За попередньою інформацією Чернігівської міської ради, у Чернігові внаслідок ворожої атаки було уражено територію приватного підприємства, а наслідки наразі уточнюються. Через обстріл постраждала одна людина, у якої попередньо діагностували акубаротравму.

Мешканців суворо закликають утримуватися від публікації фото та відео з місця удару чи його наслідків у соцмережах і месенджерах. Поширення подібних матеріалів створює ризики і може допомогти ворогу скоригувати наступні атаки.

Атака на Харків та область сьогодні

Протягом минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Харкову та 13 населених пунктах області, застосувавши ракети, РСЗВ і понад чотири десятки безпілотників різних типів. У результаті обстрілів загинули двоє людей, а ще 24 особи зазнали поранень чи гострої реакції на стрес.

Найважчі наслідки нічної атаки БпЛА зафіксовано в селищі Коротич, де загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік, а 11 жителів, серед яких двомісячний хлопчик та 8-річна дівчинка, зазнали гострої реакції на стрес. Окрім цього, поранення й травми цивільні дістали у Харкові, Дергачах та Шестаковому. Пошкоджень зазнали десятки приватних і багатоквартирних будинків, підприємства, агрофірма, дитячий заклад, магазин та об’єкти інфраструктури.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 163 вимушених переселенців. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни атакували Дніпропетровську область: що відомо

Упродовж доби росіяни майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровщини, застосовуючи безпілотники, артилерію та ракети. Унаслідок ворожих ударів поранень зазнала одна людина. Про це станом на 07:30 21 жовтня повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Зокрема, у Дніпровському районі під обстріл потрапила будівля гуртожитку, де зафіксовано пошкодження.

У Синельниківському районі під ворожими ударами опинилися райцентр та Миколаївська громада. У результаті атак зазнали пошкоджень місцеве підприємство й приватний житловий будинок, а також виникли пожежі.

Найбільше від ворожого вогню потерпала Нікопольщина: під обстрілами опинилися сам Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Томаківська та Червоногригорівська громади. У регіоні пошкоджено приватні будинки, цивільні автомобілі та сільськогосподарську техніку, спалахнули пожежі. Під час обстрілів дістав поранень 50-річний чоловік, якого у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні.

Атака на Запоріжжя 21 жовтня: наслідки

Упродовж минулої доби росіяни завдали 795 ударів по 59 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Війська РФ масовано застосовували авіацію, авіабомби та безпілотні літальні апарати. Зокрема, зафіксовано 30 авіаударів по населених пунктах Балабине, Новомиколаївка, Малокатеринівка, Зарічне, Червоний Яр, Новоолександрівка, Любимівка, Таврійське, Блакитне, Оріхів, Долинка, Лісне, Любицьке, Сонячне, Новорозівка, Васинівка, Вільнянка та Жовта Круча.

Місцева влада та екстрені служби вже отримали 108 повідомлень про пошкодження житлових будинків, цивільних автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Ворог вгатив по Сумській області: подробиці

Упродовж доби з ранку 20 жовтня до ранку 21 жовтня російські військові здійснили майже 40 обстрілів по 23 населених пунктах Сумської області. Унаслідок ворожих атак є постраждалі серед цивільного населення, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Зокрема, у Сумській громаді через влучання ворожого дрона поранень зазнала 21-річна дівчина. Крім того, до медиків звернулася 9-річна дівчинка, яка дістала травм ще під час удару безпілотника в ніч на 20 жовтня. Загалом найінтенсивніших обстрілів зазнали Сумський та Шосткинський райони, де ворог застосовував широкий спектр озброєння — артилерію, міномети, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.

Унаслідок прильотів пошкоджень і руйнувань зазнала низка цивільних об’єктів: у Глухівській, Сумській, Свеській та Верхньосироватській громадах пошкоджено багатоповерхівки й приватні будинки, у Середино-Будській, Есманьській та Шалигинській громадах житлові будинки зруйновано вщент, а також зафіксовано пошкодження приватного автотранспорту, господарчих споруд та об’єктів інфраструктури.

Ситуація в регіоні залишається напруженою — загалом за минулу добу повітряна тривога на Сумщині тривала 21 годину та 5 хвилин.

Атаки на Херсонщину за 21 жовтня

Протягом минулої доби росіяни завдали ударів по шести населених пунктах Херсонської громади, застосовуючи артилерійський вогонь та дрони. Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Під ворожим обстрілом опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Приозерне, Благовіщенське та Комишани. Унаслідок атак пошкоджень зазнали приватні й багатоповерхові будинки, а також цивільний автотранспорт.

У результаті російського терору в Херсонській громаді дістали поранення 11 цивільних осіб, серед яких троє дітей.

Львівщина під ударом 21 жовтня: подробиці

У ніч на 21 жовтня російські війська атакували цивільну інфраструктуру у Жовківській громаді на Львівщині. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Унаслідок ворожого удару зазнало ураження місцеве підприємство, де спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Під час обстрілу поранень зазнали двоє працівників підприємства — у них діагностували травми середнього ступеня важкості.

Крім того, через падіння уламків збитого безпілотника у сусідньому населеному пункті було пошкоджено приватний житловий будинок: вибито вікна, пошкоджено двері та утворилася невелика вирва поблизу споруди.

В Одесі вибухнув невідомий предмет

Увечері 20 жовтня у Приморському районі Одеси в 7-поверховому житловому будинку стався вибух невідомого предмета. Унаслідок цього виникло масштабне загоряння та руйнування у квартирах, а під час ліквідації пожежі пролунав повторний вибух, повідомили у ДСНС України.

У результаті події поранень зазнали четверо людей, серед яких троє рятувальників та медик швидкої допомоги. Крім того, психологи ДСНС надали допомогу 11 громадянам, які опинилися в епіцентрі надзвичайної ситуації.

Вогнеборці вже повністю ліквідували пожежу. До проведення аварійно-рятувальних робіт та гасіння залучалися 45 фахівців та 11 одиниць спеціальної техніки ДСНС.

Новини партнерів