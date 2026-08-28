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"Прильоти" по ТЦ та пошті, Київ цілодобово під атаками: РФ вдарила по Україні з 5 напрямків – де досі летить
ППО знешкодила понад 83% ворожих дронів — РФ запустила по Україні 164 БпЛА, половина з них — реактивні.
У ніч проти 28 серпня ворог атакував Україну 164 ударними БпЛА типу «Шахед» (половина із них — реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія» із п’яти напрямків.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Що в небі зараз
Реактивні БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Моколаївщини (Очаків)
Реактивний БпЛА на півдні Київщини, курс на н.п.Кагарлик
Реактивний БпЛА на Київщині, курс на Вишгород/Гостомель
Атака по Україні — що відомо
Війська РФ вдарили по Епіцентру у Запоріжжі
Війська Росії у п’ятницю, 28 серпня, завдали удару по торгівельному центру Епіцентр у Запоріжжі. Постраждали щонайменше чотири людини. Виникла масштабна пожежа площею приблизно 2000 квадратних метрів.
На Київщині палають склади «Нової пошти»
У Святопетрівському (Бучанський район Київщини) пошкоджено склади «Нової пошти» та виробництво. Ліквідація наслідків нічної атаки ще триває, а інформація про жертв і постраждалих уточнюється.
Росія застосувала тактику повторних ударів: через годину після першого влучання, вже під час ліквідації пожежі, по цій локації було завдано ще два удари. Рятувальники встигли відійти у безпечніше місце.
Обстріл Харківщини
На Харківщині внаслідок вечірньої російської атаки є загиблий, серед двох постраждалих — дитина.
Росіяни двічі атакували реактивними БпЛА місто Зміїв Чугуївського району Харківщини. Одне з влучань зафіксовано в житловому секторі міста. Палали приватні житлові будинки.
Житомирська область
Під ударами російських дронів уночі була і Житомирська область, повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко. За його словами, внаслідок атаки виникла пожежа на території одного з приватних підприємств. Загорілися чотири вантажних автомобілі та три напівпричепи. За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає.