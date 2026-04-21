“Прильоти” по житлових кварталах, кількість поранених зросла: РФ атакувала обласний центр (фото, відео)

Пошкоджений будинок у Сумах після атаки у ніч проти 21 квітня / © Національна поліція України

Російські війська завдали серії ударів дронами по житлових кварталах Сум у ніч проти 21 квітня, спричинивши руйнування та пожежі. Кількість постраждалих зросла до 15-ти.

Про це повідомили Національна поліція України та очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Вночі ворог знову здійснив атаку на цивільне населення та об’єкти інфраструктури Сум. Кілька ударів припали на спальний район міста.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень житлові будинки — у квартирах повибивало вікна, також сталися загоряння автомобілів.

Станом на зараз відомо вже про 15 постраждалих, серед яких є троє дітей: це дівчата віком 13, 15 та 17 років. Вони зараз у лікарні, медики надають необхідну допомогу.

«Більшість постраждалих внаслідок нічної атаки російських безпілотників — люди літнього віку. Усім надається необхідна медична допомога», — зауважив Григоров.

Масштаби руйнувань наразі встановлюються. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи разом із вибухотехніками, які оглядають території та фіксують наслідки атаки.

Крім того, правоохоронці задокументували влучання у дах одного з медичних закладів. Наразі територію обстежують відповідні служби.

Згорілі авто через атаку на Суми / © Національна поліція України

Місце атаки на Суми / © Національна поліція України

Місце атаки на Суми / © Національна поліція України

Дата публікації 08:19, 21.04.26

Нагадаємо, 21 квітня Росія атакувала Суми, внаслідок чого у Зарічному районі було зафіксовано понад п’ять влучань. В.о. міського голови Артем Кобзар інформував, що пошкоджено житлові будинки, автівки та дах медзакладу.

Спершу було відомо про чотирьох постраждалих внаслідок атаки БпЛА на Суми, серед яких 17-річна дитина. Постраждалим надається медична допомога, переважно через гостру реакцію на стрес.