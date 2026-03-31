"Прильоти" просто у багатоповерхівки, вбиті люди та поранені діти: РФ "кошмарить" міста та регіони України (фото, відео)

Обстріл України

В ніч на 31 березня, російська армія здійснила черговий акт терору проти мирного населення України. Під ударом опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура в Одеській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. Ворог застосовував ударні БпЛА, керовані авіабомби та артилерію.

ТСН.ua зібрав головні деталі обстрілів.

Удар по Одесі: дрон влучив у дев’ятиповерхівку

В Одесі під ранок зафіксовано влучання ворожого безпілотника у житловий будинок у Київському районі. Удар прийшовся на рівень третього поверху, що спричинило пожежу та значні руйнування.

Наслідки атаки Росії / © Facebook / Сергій Лисак

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив деталі інциденту:

«Під ранок ворог атакував Одесу ударними БпЛА. Зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок. Російський дрон влучив в балкон квартири на третьому поверсі. У будинку пошкоджено фасад, балкони та скління — від другого до четвертого поверху».

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки постраждав 50-річний чоловік. Потерпілий отримав різану рану передпліччя, медики надали йому допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Трагедія на Полтавщині: загибла людина та поранені діти

Полтавський район також зазнав масованої атаки в ніч на 31 березня. Внаслідок обстрілів зруйновано перекриття дев’ятого поверху в одній із багатоповерхівок.

Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич підтвердив загибель цивільної особи.

«За уточненою інформацією, на жаль, одна людина загинула. Крім того, троє осіб отримали поранення. Двох — госпіталізували, зокрема — одинадцятирічного хлопчика», — йдеться у повідомленні ОВА.

Дата публікації 08:59, 31.03.26

Пізніше кількість постраждалих зросла до чотирьох. Серед поранених — дівчинка 2018 року народження. Крім житлового сектора, падіння уламків зафіксовано на виробничих приміщеннях приватних підприємств міста.

Сумщина та Харківщина під вогнем авіабомб та дронів «Молнія»

На Сумщині ситуація залишається вкрай напруженою. За добу зафіксовано 140 обстрілів по 46 населених пунктах. Найбільше постраждала Глухівська громада, де внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) травмовано 14 людей, серед яких 6-річна дитина.

У самих Сумах вранці зафіксовано влучання дрона типу «Молнія» у нежитлове приміщення. Вибуховою хвилею у сусідньому багатоквартирному будинку вибито близько 25 вікон.

Наслідки атаки Росії / © Сумська ОВА

Харківщина також перебувала під масованим вогнем. Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив про застосування ворогом понад 46 безпілотників різних типів за добу.

Наслідки атаки Росії / © Харківська ОВА

«Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 4 БпЛА типу „Герань-2“, 1 БпЛА типу „Ланцет“, 9 БпЛА типу „Молнія“, 4 fpv-дрони та ще 29 БпЛА, тип яких встановлюється. Пошкоджено цивільні підприємства, типографію, навчальні заклади та ферму», — зазначив Синєгубов.

Антирекорд у Запорізькій області та обстріли Донбасу

Запорізька область встановила трагічний рекорд за інтенсивністю обстрілів. За добу ворог завдав 1121 удар по 43 населених пунктах. За словами начальника ОВА Івана Федорова, основна частка атак — це безпілотники різних модифікацій.

На Донеччині ворог завдав авіаудару по Слов’янську, використавши дві бомби ФАБ-250.

Наслідки атаки Росії / © Донецька ОДА

«Влучання у приватний сектор. Пошкоджені щонайменше 22 приватні будинки, три автівки. Троє людей поранені, серед них — дитина», — повідомив начальник МВА Вадим Лях.

«Пекельна» ніч на Дніпропетровщині

Дніпропетровська область також зазнала масованих атак з боку російських військ. Ворог понад 30 разів обстріляв три райони області із застосуванням безпілотників та артилерії. Унаслідок атак поранення дістали двоє чоловіків віком 23 та 55 років.

У Криворізькому районі під ударом опинилися Зеленодольська, Карпівська та Апостолівська громади — там загорілася п’ятиповерхівка, пошкоджено ще три багатоквартирні будинки та інфраструктуру.

На Нікопольщині обстрілів зазнали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади — пошкоджені підприємства, житлові будинки та магазини, знищено господарську споруду. У Синельниківському районі росіяни вдарили по Дубовиківській та Українській громадах, де понівечено приватний будинок.

Обстріл Херсонщини

Протягом минулої доби під ворожими ударами опинилися п’ять населених пунктів Херсонської громади. Під обстрілами російської артилерії та атаками дронів були Херсон, Придніпровське, Антонівка, Садове та Інженерне.

Унаслідок атак пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, а також автомобілі. Через обстріли двоє людей дістали поранення.

Противник під час атаки застосував 289 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів із напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Близько 200 із них становили дрони типу «шахед».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною було збито або подавлено 267 ворожих безпілотників. Водночас зафіксовано влучання на 11 локаціях та падіння уламків у шести місцях.

Нагадаємо, РФ влаштувала блекаут у двох областях України. Так, через обстріли частина споживачів у Харківській та Херсонській областях була знеструмлена.