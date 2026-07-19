- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 69
- Час на прочитання
- 1 хв
"Прильоти" у Харкові — троє загиблих, багато постраждалих
Після аатки усі екстрені служби працюють в посиленому режимі.
Сьогодні, 19 липня, ворог атакував передмістя Харкова.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
«За попередньою інформацією, внаслідок ворожих прильотів три людини загинули, ще 13 — постраждали. Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі», — зазначив він.
Удари по Україні 19 липня — останні новини
Київ пережив масовану атаку — там загинула одна людина, ще 15 — постраждали. У столиці зафіксовано руйнування та пожежі одразу в п’яти районах. Служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів.
По Сумах окупанти випусти КАБи. Відомо про трьох постраждалих.
Російські окупанти вгатили по Ізюму Харківської області. Від ударів дронів постраждали мирні мешканці. Людям терміново надають допомогу на місцях атаки.
На Херсонщину зрання летіли КАБи. У Білозерській громаді загинула жінка.