Ворог атакував передмістя Харкова / © Associated Press

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Сьогодні, 19 липня, ворог атакував передмістя Харкова.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, внаслідок ворожих прильотів три людини загинули, ще 13 — постраждали. Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі», — зазначив він.

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Удари по Україні 19 липня — останні новини

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По Сумах окупанти випусти КАБи. Відомо про трьох постраждалих.

Російські окупанти вгатили по Ізюму Харківської області. Від ударів дронів постраждали мирні мешканці. Людям терміново надають допомогу на місцях атаки.

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