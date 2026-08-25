“Прильоти” в ТРЦ, на кордонах та вбиті люди: РФ вдарила по Україні ракетами, що і де досі летить (мапа)

Ракетно-дронова атака по Україні

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У ніч проти 25 серпня російські окупанти влаштували атаку по Україні, застосувавши ракети та 150 дронів. Під ударом опинилися ТРЦ, прикордонна інфраструктура, житлові будинки та об’єкти у кількох областях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Атака на Україну — як відпрацювала ППО

Від вечора 24 серпня і протягом ночі проти 25 серпня російські війська атакували Україну:

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балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області,

керованою авіаційною ракетою Х-31П із Брянської області,

150 ударними безпілотниками типів «Шахед» (зокрема реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами «Пародія». Запуски здійснювалися з районів Орла, Приморсько-Ахтарська, окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

Відбиття повітряної атаки забезпечували сили авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на ранок українська ППО знищила або придушила 124 ворожі дрони «Шахед», «Гербера» та інших типів. Їх збивали на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання у 17 локаціях. Ще у семи місцях впали уламки збитих цілей.

Де триває атака 25 серпня?

За даними Повітряних сил, ворожа атака триває. У небі залишаються кілька ворожих безпілотників:

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У Запоріжжі — реактивний БпЛА рухається до міста з півдня.

На півдні Харківщини — реактивні БпЛА, курс на населений пункт Лозова.

На півдні Миколаївщини — реактивні БпЛА, рухаються в напрямку Одещини.

Мапа повітряних тривог в Україні вранці 25 серпня

Наслідки атак по Україні

Нагадаємо, уночі 25 серпня російські війська атакували ТРЦ «Караван» у Слобожанській громаді на Дніпропетровщині. Унаслідок удару виникли пожежі всередині будівлі та на припаркованій території, де загорілися автівки й пошкоджено внутрішнє оздоблення.

Окупанти також атакували ударними дронами міжнародний пункт пропуску «Виноградівка — Вулкенєшть» на кордоні з Молдовою, через що спалахнула пожежа та пошкоджено інфраструктуру КПП. Пропуск громадян і транспорту тимчасово призупинено.

Уночі у Голосіївському районі Києва внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 16-поверховий житловий будинок. Уламки спричинили руйнування стін і вибили вікна на 14 поверсі однієї з квартир. Постраждала одна жінка, якій медики надали допомогу амбулаторно.

Уранці російські загарбники завдали удару авіабомбою по Запоріжжю та обстріляли область, внаслідок чого двоє людей загинули, ще одна жінка поранена. Пошкоджено інфраструктуру, житло, автівки та дорогу.

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