«Прильоти» від сходу до заходу, вбиті люди, міста без світла: РФ вдарила по Україні ракетами і дронами (фото)

Атака росіян на Україну 12 листопада

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Сьогодні вночі, після завершення другого етапу мирних переговорів, росіяни знову били по Україні ракетами та дронами. Відомо про наслідки у Києві та Харкові, на Рівненщині, Житомирщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині. Розповідаємо останні деталі про наслідки російської атаки сьогодні вночі.

Прем’єр-міністр про атаку на Україну 12 листопада

«У восьми областях зафіксовані руйнування внаслідок російської нічної атаки. Основними цілями були енергетика і транспортна інфраструктура», — пише прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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Зокрема, у Запорізькій області російський удар припав на територію одного з об’єктів електрогенерації, тоді як у Рівненській та Одеській областях ворог атакував високовольтні підстанції. У Києві пошкоджене виробниче підприємство, а на території області під ракетний удар потрапило цивільне підприємство.

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Окрім промислових та енергетичних об’єктів, постраждав і житловий сектор — пошкодження будинків зафіксовані в Рівному, а також у Харківській та Запорізькій областях. За попередніми даними, травм зазнали щонайменше шестеро цивільних, серед яких є дитина.

«Вранці дрон влучив в девʼятиповерхівку в одному з районів Києва. Станом на цю хвилину відомо про одну загиблу людину та щонайменше шістьох постраждалих. Троє осіб були врятовані», — зазначив прем’єр-міністр.

Усі служби працюють на місцях атак. Корецький подякував рятувальникам, поліцейським, медикам, енергетикам та всім, хто з ночі допомагає людям.

Росіяни вдарили по Києву та області 12 листопада: наслідки атаки

У ніч проти 12 листопада росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ та область, застосувавши балістичні ракети після опівночі та безпілотники зранку. О 00:54 Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку застосування балістичного озброєння з Воронезької області РФ у напрямку столиці та Київщини, після чого в Києві пролунала низка вибухів.

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За інформацією КОВА, вночі в Обухівському районі внаслідок ворожого удару було пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення підприємства. Там виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Працівники вчасно покинули територію після оголошення тривоги, тож минулося без постраждалих.

Крім того, за словами міського голови Броварів Ігоря Сапожка, близько 02:00 внаслідок ракетної атаки біля складських приміщень на вулиці Обʼїзній загорівся вантажний автомобіль із побутовою хімією. Водій дістав значні травми голови, ураження ока, руки та стегна і був госпіталізований у стані середньої важкості.

Вранці ворог продовжив атакувати Київ реактивними БпЛА — протягом ранку кілька разів оголошували «жовту» повітряну тривогу, остання з яких розпочалася о 08:16. У столиці пролунало кілька сильних вибухів і сталися влучання.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у Солом’янському районі дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, спричинивши займання з третього по шостий поверх і попередньо часткове руйнування на рівні п’ятого поверху. Станом на 09:30 відомо про загибель 44-річної жінки та двох поранених внаслідок ранкової атаки.

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«Прильоти» у Харкові та області 12 листопада

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби під ворожими ударами опинилися Харків та сім населених пунктів області.

Внаслідок обстрілів у Харкові загинули двоє людей, 69-річний чоловік дістав поранення, а 38-річна жінка та 12-річна дівчинка отримали гостру реакцію на стрес. В області постраждали семеро людей, серед яких двоє дітей — у селі Лугове поранено 77-річного чоловіка, а гостру реакцію на стрес зафіксували у 59-річної жінки в Шевченковому, 16-річної дівчини в Близнюках та 88-річної жінки в Бабаях.

Для ударів по регіону противник застосував 87 безпілотників.

Через атаки в Харкові пошкоджено два багатоквартирні будинки, АЗС, овочесховище та 16 автомобілів. Також зафіксовано руйнування житла, господарських споруд, автомобілів та електромереж у Куп’янському, Ізюмському та Лозівському районах.

Атака росіян на Дніпропетровську область: наслідки

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляє, що станом на ранок 12 листопада ворог понад 10 разів атакував безпілотниками три райони області.

Під ударом опинилися Павлоградський район — райцентр, Богданівська та Межиріцька громади. Там виникли пожежі й були пошкоджені господарська споруда, автівки, склади та сільгосптехніка.

Також росіяни атакували Нікополь. У Дубовиківській громаді Синельниківського району внаслідок обстрілів понівечені склади.

Атака на Кіровоградщину: подробиці

Ніч та ранок в області минули неспокійно — під час повітряних тривог активно працювали сили протиповітряної оборони, пише очільник ОВА Андрій Райкович.

У Маловисківській громаді зафіксовано наслідки ворожої атаки: пошкоджено два приватні домоволодіння та будинок культури. Загиблих і травмованих немає, а на місцях подій уже працюють усі відповідні служби.

Росіяни вночі тероризували Житомирщину

За повідомленням очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка, протягом минулої доби та цієї ночі російські війська атакували дронами територію Коростенської, Вільшанської, Чуднівської, Ружинської, Бердичівської та Житомирської громад.

Унаслідок обстрілів є одна постраждала людина. Також пошкоджено три будинки й дві господарські споруди у приватних домоволодіннях та об’єкти енергетичної і транспортної інфраструктури.

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежі, що виникли через удари, попри те, що роботу спецслужб ускладнювала постійна загроза повторних атак.

Атака на Рівненщину: частина області лишилася без світла

Уночі проти 12 листопада росіяни атакували Рівненську область, цілячись в енергетичну інфраструктуру та житловий сектор.

За повідомленням очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля, внаслідок обстрілів є влучання, однак минулося без жертв і потерпілих.

Через атаку виникли відключення електроенергії у населених пунктах Рівненського та Сарненського районів, зокрема, без світла залишилося місто Костопіль. Станом на 8:30 знеструмленими залишаються понад 160 населених пунктів, а об’єкти критичної інфраструктури працюватимуть від генераторів.

© Головне управління ДСНС у Рівненській області

© Головне управління ДСНС у Рівненській області

© Головне управління ДСНС у Рівненській області

© Головне управління ДСНС у Рівненській області

Війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, учора, 11 листопада, російські війська посеред дня завдали удару по ринку в центрі Чорноморська Одеської області, де зазвичай перебуває багато людей.

За повідомленням очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки постраждали 11 людей. Кількість загиблих зросла до чотирьох — ще одна людина померла в лікарні.

Крім того, через обстріл пошкоджено прилеглі житлові будинки та припарковані автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків.

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