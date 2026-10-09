"Прильоти" від заходу до сходу, вбиті люди і зруйновані вулиці: РФ масовано атакувала міста України – всі наслідки

Окупанти били по містах / © Associated Press

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У ніч проти п’ятниці, 9 жовтня, війська РФ продовжили атаки на Україну ударними БпЛА. У низці областей триває повітряна тривога.

ТСН.ua — про наслідки нічних ударів.

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За даними Повітряних сил, у ніч проти жовтня противник атакував 136 ударними БпЛА типу Shahed (93 із них — реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія».

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За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed (77 із них — реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА

Реактивний БпЛА на Маяки на Одещині з південного сходу

Реактивний БпЛА на Вінницю зі сходу

Чернігівщина: реактивні БпЛА на Сновськ з півночі, на Ріпки з північного сходу

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У Запоріжжі горіли автівки / © ДСНС

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Наслідки атаки / © ДСНС

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