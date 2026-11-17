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Російська армія атакувала південь Одеської області у ніч проти 17 листопада. Під ворожим вогнем опинилися цивільна та енергетична інфраструктура, через що частина жителів залишилася без світла.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки на Одещину пошкоджень зазнали адміністративна будівля, гуртожиток, склад із будівельними матеріалами, вантажівки та енергооб’єкт ДТЕК Одеські електромережі.

За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждала одна людина.

«Внаслідок атаки тимчасово без світла залишаються частина мешканців двох міст. Енергетики вже приступили до відновлюваних робіт», — йдеться в заяві Кіпера.

Нагадаємо, уночі та вранці 17 листопада росіяни масовано атакували Україну ракетами і дронами.

У Києві — влучання в районі Північного та Південного мостів, пошкоджено критичну інфраструктуру (є перебої з водою та теплом) і забудову в Оболонському районі.

У Запоріжжі ворожий FPV-дрон влучив в авто, вбивши водія, а удари по промислових об’єктах у трьох районах забрали життя ще одного чоловіка та поранили 11 людей. Через пошкодження енергомереж у місті й області значні знеструмлення.

По Смілі на Черкащині ворог випустив вісім балістичних ракет — уражено промисловість, заклад профосвіти та житлові будинки, шестеро людей госпіталізовано.

У Чернівцях безпілотник пошкодив енергооб’єкт, що спричинило аварійні відключення світла та зупинку тролейбусів.

Також вибухи пролунали у Дніпрі (пошкоджено підприємство, транспортну інфраструктуру та приватний будинок).

У Харкові ракети вдарили по Холодногірському району.