Примушення Росії до переговорів: що готові зробити США та ЄС, поки в Кремлі знову погрожують ядеркою

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Ще зовсім нещодавно Дональд Трамп вважав, що Україна не має карт і програє війну, тому має поступитися територіями, як того вимагає Путін за «формулою Анкориджа». В Європі мовчазно погоджувалися, проте з однією різницею — заморожування війни має відбутися по фактичній лінії фронту. На це згодна й Україна. Президент Зеленський неодноразово пропонував припинити війну за формулою «стоїмо там, де стоїмо».

Поки адміністрація Трампа була зайнята війною з Іраном, яка тривала майже чотири місяці, переговори в трикутнику Америка-Україна-Росія, як сказав держсекретар Марко Рубіо зайшли в глухий кут. Хоча, ніде правди діти, вони були приречені від самого початку, адже в Кремлі лише тягнули час, а США хотіли будь-що домовитися з Росією, навіть ціною капітуляції України.

Але з війни проти Ірану Сполучені Штати вийшли далеко не переможцем, що похитнуло їхні позиції на міжнародній арені. Україна ж, навпаки, демонструє успіхи на полі бою, а наші «далекобійні санкції» зривають кришки з російських нафтових резервуарів. Так, за інформацією Reuters, Московський НПЗ, уражений «добрими» дронами минулого тижня, не зможе відновити переробку протягом наступних мінімум шести місяців. А гострий дефіцит пального в Росії зберігатиметься щонайменше до вересня, а може й довше.

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Європа готується до переговорів з Москвою. Трамп тим часом визнає, що Зеленський непогано справляється. А у Путіна знову почали погрожувати ядеркою й вимагають пояснень від Вашингтона. Тож чи піде Путін на переговори з Україною? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Трамп змінив своє ставлення: у Кремлі вимагають пояснень

Після саміту G7 у Франції Еммануель Макрон заявив, що Дональд Трамп змінив свою думку щодо війни Росії проти України — США більше не є нейтральним посередником. За словами Макрона, американці підтвердили це в тексті спільної заяви саміту «Сімки». Ще раніше французький президент наголошував, що Трамп приїхав на G7 вважаючи, що Україна програє, але потім змінив свою думку, побачивши, що Росія не дотримується своїх зобов’язань.

Днями Трамп, відповідаючи на запитання журналіста чи перемагає Зеленський у війні, визнав: «Що ж, у нього все досить добре. Як не крути, він непогано справляється. Принаймні він тримається». На екстреному засіданні Радбезу заступник постійного представника США при ООН Ден Генрі наголосив, що «час не на боці Москви», тому Росія повинна укласти угоду. В Кремлі на це вибухнули звинуваченнями на адресу Вашингтона. Помічник Путіна Юрій Ушаков та глава МЗС РФ Сергій Лавров заявили, що Сполучені Штати зрадили «дух Анкоріджа».

«На Алясці не було жодної угоди. На Алясці була пропозиція, але це так і не стало угодою», — відповів Марко Рубіо на звинувачення з Кремля.

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Лавров, який також цими днями звинувачував США у відході від позиції об’єктивного посередника й взяття курсу на посилення санкційного тиску на Росію, своєю чергою назвав заяву Рубіо «не дуже витонченою».

«Якщо одна сторона, у цьому випадку США, виклала на стіл свої пропозиції щодо врегулювання щодо того, як підійти до цієї кризи, а друга сторона висловила згоду з цими пропозиціями, то говорити, що згоди не було виходить якось не дуже витончено», — сказав Лавров.

Йдеться про саміт Трампа та Путіна на Алясці в серпні 2025 року. У відкритому листі до Путіна на початку червня президент Зеленський серед іншого наголошував: «Ми чули, що вам пообіцяли на Алясці вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи».

У Кремлі це називають «духом/формулою Анкоріджа». ТСН.ua вже неодноразово писав, що під цим Путін розуміє згоду Трампа під час їхнього саміту на Алясці на територіальні поступки з боку України, зокрема вихід Сил оборони України з Донбасу, в обмін на початок переговорів про припинення війни. На безумовне припинення вогню — перший крок початку будь-яких перемовин — у Москві навідріз відмовилися. До того ж, нагадаємо, як український президент заявляв, що США пов’язуювали надання Україні гарантій безпеки з територіальними поступками.

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Скиглення на болотах: росіяни не розуміють, чому немає пального

За словами генсека НАТО Марка Рютте, Марко Рубіо разом зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером, яких вже давно чекають у Києві, працюють над укладанням мирної угоди. Але це, за його словами, можливо за умови, якщо Путін справді готовий долучитися і працювати з іншими для досягнення цієї мети. Поки що очільник Кремля лише повторює свої максималістські вимоги.

«Україна справляється надзвичайно добре. Вона все ще попереду, коли йдеться про інновації, наприклад, у технологіях безпілотників. Їх стало більше, і вони успішно вражають важливу енергетичну, оборонну та допоміжну інфраструктуру Росії. Ми бачимо, що загальний обсяг виробництва на НПЗ у Росії знизився на одну третину», — додав Марк Рютте.

Протягом останніх тижнів всі провідні світові ЗМІ писали про найбільші дронові атаки України по військових цілях у Росії, зокрема по логістиці, та енергетичній інфраструктурі. А відлітаюча кришка з нафтового резервуару Московського НПЗ стала справжнім мемом соцмереж. The Economist у своїй статті навіть зазначав, що Крим перетворюється на «острів смерті».

«По суті відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час, виглядає так, що Крим перетвориться на острів», — попередив міністр оборони України Михайло Федоров.

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Паливна криза, яка почалася в Криму місяць тому, охопила всю Росію — вже колишню «країну-бензоколонку». Водії штовхають машини до заправок, сплять у чергах за паливом і масово постять дописи та відео в соцмережах зі «щирими» здивуваннями стосовно дефіциту бензину, його космічної ціни, як і вартості продуктів харчування, абсолютно не пов’язуючи це вже з п’ятим роком повномасштабної війни Росії проти України.

Як наголосив президент Центру глобалістики Стратегія XXI Михайло Гончар, у липні ми спостерігатимемо дуже цікаві явища, якщо говорити саме про Москву і столичний регіон, адже комерційні запаси нафтових компаній не безкінечні.

Днями Володимир Зеленський затвердив 40-денну операцію СБУ по впливу на Росію заради спонукання до закінчення війни. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляє, що час вже Путіну визначитися, чи погоджуватися на пропозицію президента Зеленського щодо проведення переговорів. Єдиною умовою, як нагадав Мерц, було проведення зустрічі не в Москві, але в Кремлі відмовилися.

Проте мало лише закликати Путіна нарешті погодитися на відновлення переговорів. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, Європа має посилювати тиск на Путіна й не втрачати момент. Поки, за інформацією Reuters, прихильники жорсткої лінії у Кремлі закликають Путіна розглянути можливість використання тактичної ядерної зброї. Щоправда, варто нагадати, як перед поразкою росіян на Харківщині та Херсонщині восени 2022 року Москва активно лякала тодішню адміністрацію Байдена застосуванням ядерки, щоб зменшити допомогу Україні з боку США.

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За словами експерта Мюнхенської безпекової конференції Ніко Ланге, паливна та криза в Криму — це ще не поразка Путіна. Він наголошує, що Путін досить цинічний і може використати паливну кризу на користь свого режиму, кажучи: «Подивіться, які злі українці».

«Українські удари по Криму є частиною стратегії, щоб створити Путіну багато проблем одночасно і по можливості дестабілізувати його режим, щоб він був змушений піти на серйозні переговори. Ситуація в Криму для Путіна неприємна, але оскільки він контролює російські медіа, він може показувати її в Росії так, як схоче», — сказав Ніко Ланге в коментарі німецькому виданню BILD.

Дата публікації 21:10, 26.06.26 Кількість переглядів 16 "Москва ляже в Криму": як удари ЗСУ перетворили півострів на пастку для окупантів

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