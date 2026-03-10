Примушували гавкати в будці та їсти хліб з підлоги: у Дніпрі батьки-вихователі роками катували шістьох дітей

Затримання батьків-вихователів / © Офіс Генерального прокурора

Дніпро сколихнула шокувальна історія: батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу підозрюють у жорстокому катуванні шістьох вихованців віком від трьох до десяти років.

Знущання тривали п’ять років, передає 11 канал.

За даними обласної прокуратури, опікуни з приватного сектору Новокодацького району завдавали дітям ударів по голові, тулубу та кінцівках — руками, пасками, палками, лозинами та навіть гілками троянд. Дітей прив’язували ланцюгом, саджали до собачої будки та змушували гавкати, піднімати з землі та їсти кинутий хліб. За покарання малечу тижнями укладали спати на дерев’яній лавці, годуючи лише хлібом і водою.

Жахи, які пережили діти, вони описують самі. Одна з вихованок розповіла журналістам: «Я на лавочці спала, вона не давала мені їсти, тільки давала хліб з водою. День і чотири — тільки хліб і воду».

Про знущання стало відомо завдяки старшому вихованцеві, який звернувся до правозахисників, щоб врятувати молодших дітей. Примітно, що раніше він уже скаржився працівникові служби у справах дітей, однак інформація дійшла до батьків-вихователів, після чого дитину жорстоко побили. У прокуратурі пояснюють, чому діти мовчали так довго: «Діти дуже були залякані. У них склалося таке переконання, що від того, що вони комусь щось розкажуть, невідомо, буде допомога чи не буде, а покарання буде точно».

У Дніпрі батьків–вихователів підозрюють у катуванні шістьох дітей / © Офіс Генерального прокурора

У службі у справах дітей запевняють, що перевіряли родину кілька разів на рік і не помічали жодних ознак насильства: «Діти завжди були у веселому стані, завжди були усміхнені, йшли на контакт. Ніколи жодних ушкоджень на тілі дітей ми не бачили».

Однак сусідка Ніна Олександрівна бачила інше: «Від самого ранку вже пололи на городі, замітають всюди. Діти постійно працювали. Били, били — не те зробили, не так».

Прокуратура має намір дати правову оцінку діям соціальних служб у рамках кримінального провадження.

Правозахисники також наголошують на відповідальності педагогів: «Діти навчалися, відвідували школу. Якби була проявлена ініціатива з боку фахівців навчального закладу на довірливе спілкування, діти б розказали».

Наразі дитячий будинок закрито, діти влаштовані до інших прийомних родин. Підозру в катуванні, вчиненому групою осіб, повідомлено двом батькам-вихователям — 53-річній жінці та 45-річному чоловікові. Жінка перебуває під вартою з правом внесення застави, чоловік — під нічним домашнім арештом. Прокуратура вважає ці запобіжні заходи занадто м’якими і має намір їх оскаржити. Підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові розслідують загибель двох дітей-сиріт у будинку паліативної допомоги. Львівська ОВА повідомила, що заклад дотримувався законодавства.

Раніше ми писали про те, що у Львові в Будинку дитини №1, який входить до Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги, в один день померло двоє дітей-сиріт: чотирирічна дівчинка та 11-місячний хлопчик. Дівчинка мала вроджене захворювання, а хлопчик постраждав від тяжких травм, завданих матір’ю. Діти перебували в тяжкому паліативному стані, а патанатомічні дослідження ще тривають і найближчим часом стануть відомі остаточні результати.