Примушували носити капці в зубах: керівництво Одеського СІЗО відсторонили через відео знущань над «працівником ТЦК»

Керівництво Одеського СІЗО у Мережі звинувачують у вимаганні грошей та катуванні затриманих

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У мережі поширюється відео, зняте нібито в Одеському СІЗО, де знущаються з чоловіка і заставляють у зубах носити капці, як собаку. При цьому, постраждалого називають працівником ТЦК.

Відео опублікувала ГО «Нон-Стоп Україна».

«Розцінки» у СІЗО, щоб уникнути катування

У «Нон-Стоп Україна» стверджують, що начальник Одеського СІЗО разом зі оперуповноваженим Сергієм Я. влаштували «дідовщину» у стінах установи. За інформацією активістів, начальник СІЗО віддає вказівки своїм підлеглим вимагати по 10 тис. доларів, а у разі неплатоспроможності особи — знущатися.

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У пабліку стверджують, що кожен новоприбулий ув’язнений постає перед вибором: платити від 2 до 15 тис. доларів або стати жертвою знущань. Саме на цій схемі керівник СІЗО щомісячно отримує щонайменше 35 тис. доларів, зазначає «Нон-Стоп Україна».

Серед постраждалих — ув’язнений працівник ТЦК?

«За такою схемою вже пройшов працівник ТЦК, якого спочатку помістили до так званої „прес-хати“, вимагаючи кошти. Однак, переконавшись у його фінансовій неспроможності, працівники СІЗО розпочали знущання», — йдеться в повідомленні.

Також у ГО опублікували відео з цим чоловіком. Зауважимо, що підтведжень про те, що відео саме з Одеського СІЗО, а також інформації, коли воно зняте і чи дійсно на кадрах військовий ТЦК — немає.

Дата публікації 19:46, 07.06.26 Кількість переглядів 31 Скандал в Одеському СІЗО: керівництво відсторонили через відео зі знущаннями

Що відомо про перевірку через інцидент в Одеському СІЗО

Державна кримінально-виконавча служба України повідомила, що розпочала службову перевірку через цей інцидент.

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«На відео, розміщеному в мережі, відносно громадянина вчиняються протиправні дії з боку осіб, які перебувають з ним у одній камер», — зазначили у відостві.

ДКВС наголошує, що експертного висновку щодо достовірності відеоматеріалу ще немає. Тим не менш, керівництво СІЗО наразі відсторонено від виконання службових обов’язків на час перевірки.

Крім того, до Одеського слідчого ізолятора направлена група з числа керівного складу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань для перевірки можливого порушення прав людини та об’єктивного з’ясування всіх обставин події.

Результати службового розслідування обіцяють оприлюднити після завершення всіх необхідних заходів.

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Раніше ми писали, що у київському СІЗО помер колишній співробітник, обвинувачений у побитті до смерті в’язня.

Нагадаємо, що в «Київському слідчому ізоляторі» у грудні 2024 року сталася смерть ув’язненого після зазнаних тілесних ушкоджень.

У цьому слідчому ізоляторі було виявлено системні катування з боку працівників пенітенціарної установи.

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