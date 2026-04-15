Примусове повернення українців з ЄС: нардеп попередив про наслідки

Нардеп пояснив, чому примусове повернення чоловіків не спрацює

Ініціатива щодо можливого повернення чоловіків призовного віку з-за кордону навряд чи матиме той результат, на який розраховує влада.

Таку думку висловив народний депутат від «Слуги народу» та член комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак.

За його словами, навіть у разі запуску подібного механізму існує високий ризик, що українці просто почнуть масово переїжджати до інших країн Європи, уникаючи повернення. Тому ефективність такого підходу викликає серйозні сумніви.

«Це може не дати очікуваного ефекту. Достатньо кількох випадків — і люди просто почнуть переїжджати з однієї країни Європи в іншу», — пояснив Кицак.

Кицак наголошує, щодостатньо кількох показових випадків примусового повернення, аби запустити нову хвилю міграції. У результаті держава може не отримати очікуваного поповнення лав ЗСУ.

Водночас депутат звертає увагу на складність мотивації таких громадян. Багато з них уже витратили значні кошти, щоб виїхати з України, і навряд чи добровільно погодяться повернутися в умовах війни.

Щодо альтернатив, то, на думку нардепа, ключовим стимулом можуть бути фінансові заохочення. Однак і тут є ризики — надмірні преференції для тих, хто повернеться, можуть викликати обурення серед військових, які вже служать.

Окремо Кицак підкреслив, що більш реалістичним виглядає підхід із залученням фахівців до оборонної промисловості, де можливе бронювання. Натомість масове повернення громадян саме для участі в бойових діях залишається складним і чутливим питанням.

Таким чином, підсумовує депутат, наразі немає простого й ефективного механізму, який би дозволив швидко та масово повернути чоловіків з-за кордону без негативних наслідків.

Тим часом Берлін готує механізми для повернення українських чоловіків додому. Ба більеш, Німеччина продовжить сприяти посиленню обороноздатності України.