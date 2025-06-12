Примусової мобілізації не має бути: експерт сказав, хто повинен воювати на фронті

Мобілізація в Україні

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В Україні взагалі не повинно бути примусової мобілізації, а має бути добровільний рекрутинг із гідними умовами. Значним мобілізаційним ресурсом наразі є силовики і держслужбовці, які навчались, аби захищати державу.

Таку думку політтехнолог Сергій Гайдай висловив у ефірі телеканалу «Київ24».

«В Силах оборону у нас більше мільйона людей. Це більше, ніж окупантів. Але в чому проблема? Чому ми кажемо, що у нас менше, ніж окупантів? Все просто. На передовій знаходиться максимум 150 тисяч людей. Всі інші — це тилові бійці. Величезна штабна бюрократія. Вони можуть бути на фронті», — висловився Гайдай.

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Він додав, що ці бійці, особливо кадрові військові, самі обрали свою професію, їх навчали, вони отримували зарплати та соціальні виплати. Натомість воюють добровольці.

«Ті самі 700 тисяч людей, яких вже не залишилося 700 тисяч, якими оце військове керівництво, вибачте, як витратним матеріалом закривало діри замість того, щоб створювати, реформувати новітню армію. Мені здається, це маніпуляція. Українська влада і не тільки ця влада, а будь-яка влада завжди використовувала тему зняти з себе відповідальність», — вважає політтехнолог.

Мобілізація 18-річних

Він також прокоментував заяву про вимоги західних партнерів щодо мобілізації 18-річних. Гайдай переконаний, що це чергова маніпуляція. На думку експерта, українська влада намагається зняти з себе відповідальність.

«Міжнародні партнери недостатньо дають нам зброї. Трамп діє на користь Путіна. Вони вимагають від нас того, іншого. Я думаю, зараз діалог йде такий: „У нас не вистачає, допомагайте нам, робіть перемир’я, у нас не вистачає людей, у росіян людей значно більше, вони мобілізують, ми не можемо“. Ну так у вас же є ресурс, кажуть, тоді давайте, ви от мобілізуйте людей з 18 років. І кажуть: „Ага, західні партнери від нас вимагають“. Я думаю, що жодна країна на Заході від нас нічого не вимагає, крім одного — захищати свою країну ефективно. Якщо б ми сказали їм, що у нас є можливість це робити, це був би перший елемент», — висловився Гайдай.

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«Бусифікація»

На його думку, навіть коли президент України Володимир Зеленський робить правильні заяви стосовно того, що не треба примусово тягнути чоловіків на фронт від 18 років, це не підтверджується діями влади.

«Якщо б він так дійсно думав, у нас би не існувало „бусифікацій“. У нас би не існувало тих ганебних випадків, які ми бачимо, що наші ТЦК перетворилися на таких сучасних опричників, які діють поза законом, тероризуючи і відправляючи на фронт людей, які непідготовлені і неготові воювати. І це не вирішує головну проблему. Так боєздатну армію не роблять«, — зазначив політтехнолог.

Добровільний рекрутинг

Він також запропонував свій розв’язок проблеми з мобілізацією.

«Питання — що робити? Є дві відповіді, які вирішать всі питання: і мобілізації жінок, з якого віку і так далі. Не повинно взагалі бути примусової мобілізації, де вирішується питання, з якого віку примусова мобілізація може бути. Повинен бути добровільний рекрутинг. Його можна дозволяти і жінкам, і хлопцям з 18 років. Якщо людина добровільно хоче захищати країну, держава повинна максимально забезпечити їй грошову винагороду, яка є мотивом сьогодні, як би там не було, безпеку, правильне відношення. І доктрина в армії взагалі повинна бути, що наш актив — життя людини — основний», — резюмував Гайдай.

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До слова, напередодні народний депутат Олександр Федієнко заявив, що Сили оборони України налічують близько 1 млн осіб, однак лише близько 20% з них беруть безпосередню участь у бойових діях на фронті. Заяву нардепа розкритикував заступник командира третьої окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін. За його словами, піхотинці, штурмовики та інші представники підрозділів, що безпосередньо перебувають на лінії бойового зіткнення — це не вся армія. Військо не може функціонувати без забезпечення та тилових підрозділів.

Зауважимо нещодавно Зеленський заявив, що однією з причин відмови у посиленні санкцій проти Росії західні партнери називають те, що Україна не проводить мобілізацію чоловіків віком від 18 років. Радник керівника президентського офісу Михайло Подоляк зазначив, що глава держави категорично наполягає на неможливості реалізації такого сценарію.