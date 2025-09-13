Принц Гаррі скуштував улюблені страви принцеси Діани в Україні

Євген Клопотенко та принц Гаррі / © Instagram Євгена Клопотенка

Відомий український кухар Євген Клопотенко підготував для герцога Сассекського справжнє частування з національних страв. Він наголосив, що українська кухня — це не лише про їжу, а й про глибокий зв’язок із корінням і культурою.

Про це кулінар Євген Клопотенко заявив у повідомленні у соціальних мережах.

За словами Клопотенка, ідея пригостити Гаррі борщем виникла невипадково. Колись одна англійка написала до Букінгемського палацу з проханням дізнатися про улюблену страву принцеси Діани. Відповідь була простою — “borshch soup”.

“Тому ми приготували йому справжнього українського борщу, качану кашу, верещаку та сирники. Усе це він забрав із собою у потяг”, — розповів Клопотенко.

Шеф-кухар також подбав про те, щоб принц Гаррі мав змогу відчути смак України й надалі: йому подарували баночку борщової заправки від онлайн-ринку локальних продуктів та дали номер телефону Клопотенка.

“Нехай приготує й напише мені. Бо українська їжа — це не просто насичення. Це про нас, наше коріння і навіть про королівські сім’ї”, — додав він.

Нагадаємо, що принцу Гаррі на вокзалі в Києві вручили сувенір.