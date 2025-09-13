ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

Принц Гаррі скуштував улюблені страви принцеси Діани в Україні

Під час візиту до України принц Гаррі спробував традиційні українські страви, серед яких був і борщ — страва, яку найбільше любила його мама, принцеса Діана.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Євген Клопотенко та принц Гаррі

Євген Клопотенко та принц Гаррі / © Instagram Євгена Клопотенка

Відомий український кухар Євген Клопотенко підготував для герцога Сассекського справжнє частування з національних страв. Він наголосив, що українська кухня — це не лише про їжу, а й про глибокий зв’язок із корінням і культурою.

Про це кулінар Євген Клопотенко заявив у повідомленні у соціальних мережах.

За словами Клопотенка, ідея пригостити Гаррі борщем виникла невипадково. Колись одна англійка написала до Букінгемського палацу з проханням дізнатися про улюблену страву принцеси Діани. Відповідь була простою — “borshch soup”.

“Тому ми приготували йому справжнього українського борщу, качану кашу, верещаку та сирники. Усе це він забрав із собою у потяг”, — розповів Клопотенко.

Шеф-кухар також подбав про те, щоб принц Гаррі мав змогу відчути смак України й надалі: йому подарували баночку борщової заправки від онлайн-ринку локальних продуктів та дали номер телефону Клопотенка.

“Нехай приготує й напише мені. Бо українська їжа — це не просто насичення. Це про нас, наше коріння і навіть про королівські сім’ї”, — додав він.

Нагадаємо, що принцу Гаррі на вокзалі в Києві вручили сувенір.

Дата публікації
Кількість переглядів
183
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie