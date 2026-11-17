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Україна зміцнює свої переговорні позиції. Поки Кремль створює пропагандистську картинку напередодні зустрічі Трампа, Сі та Путіна в Китаї, подаючи її як «Ялту-2», Сили оборони України вдарили по Керченському мосту. Арка автомобільної частини переправи впала у воду й зупинила судноплавство. Залізничний міст також пошкоджено.

За словами Володимира Зеленського, це результат сьомого етапу операції, яка реалізовувалася кілька тижнів. Президент нагадав, що ми неодноразово пропонували Росії деескалаційні кроки, проте на всі пропозиції чули лише гучні відмови.

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«РФ щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема і по мостах у Запоріжжі, Дніпрі, Києві, Одеській області. Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатися туди, де вона почалася», — зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, що минулого тижня в Абу-Дабі відбулися перші за дев’ять місяців переговори США-Україна-Росія. Й знову адміністрація Трампа погодилася з Путіним, що ці зустрічі мають проходити без попереднього припинення вогню. Увесь цей час Росія продовжувала удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі, зокрема й по мостах, щоб роз’єднати Україну по Дніпру. У ніч на вівторок, 17 листопада, ворог вдарив по Північному й Південному мостах у столиці, поки спецпредставник і зять Трампа Джаред Кушнер анонсував наступну багатосторонню зустріч.

У Москві пафосно заявили, що відновлять Керченський міст і зроблять його ще кращим, ніж він був. При цьому помічник очільника Кремля Ушаков запевняє, що участь європейців у наступних раундах переговорів з ними не узгоджувалася. Проте від вимоги перекроїти архітектуру безпеки Європи росіяни не відмовляються. Що нового на переговорах пропонують американці? Та навіщо вони Путіну, якщо російська сторона вже все відкинула? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Європейці за столом: ультиматум про «кордони» 1997 року

Поки Росія готувалася до чергового масованого удару ракетами та дронами (які долетіли навіть до Мукачева) по Україні, пошкодивши два ключові мости в Києві, Дональд Трамп заявляв, що Путін міг би діяти набагато жорсткіше й начебто хоче, щоб все (вочевидь, війна — Ред.) закінчилося. Також президент США сказав, що не чув про чергове обмеження доступу Сил оборони України до Starshield (військовий аналог Starlink), яке діє вже тиждень.

Жодних офіційних коментарів із поясненнями щодо обмеження швидкості Starshield для українських військових ми так і не почули. Водночас, у понеділок ввечері, 17 листопада, якраз напередодні масованої атаки РФ, яку американці вкотре не засудили, Кушнер опублікував розлогий пост в Х, де розповів про розмову з Ушаковим, представниками України та європейськими партнерами, анонсувавши підготовку до наступної багатосторонньої зустрічі.

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При цьому європейці не знають, де вона відбудеться. Ушаков стверджує, що з росіянами не погоджували участь європейців. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков додав, що про це взагалі не йдеться. Хоча американці запевняли, що представники окремих європейських столиць доєднаються до наступного раунду переговорів. А Зеленський говорив, що «наступного разу Європа буде не в сусідній кімнаті, як це було в Абу-Дабі, а за одним столом переговорів, й у нас буде спільний порядок денний».

За словами очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас, яка висувала свою кандидатуру в якості узгодженого європейського представника на переговорах з Росією, до початку обговорень будь-яких вимог Кремля, переговорна команда, якою б вона не була, має спершу домагатися припинення вогню. Минулого тижня в Абу-Дабі українська делегація пропонувала енергетичне та перемир’я в Чорному морі. Проте прессекретар Путіна Пєсков сказав, що Москва не зацікавлена в паузах, які дозволять Україні «підлікувати серйозні рани».

Пропозицію України про припинення вогню, як першочергову умову для початку будь-яких переговорів із РФ, ще навесні 2025 року відкинула й адміністрація Трампа. А зараз Білий дім погодився також обговорювати ультимативну вимогу про «кордони» НАТО 1997 року, яку Кремль висунув ще в грудні 2021 року.

«Ми обговорили, як сприяти безпосередній взаємодії між Європою та Росією — взаємодії, якої не було протягом останніх чотирьох років. Важливо, щоб обидві сторони могли безпосередньо почути занепокоєння та пропозиції одна одної, поки ми працюємо над створенням більш стабільного й безпечного майбутнього для Європи», — дописав серед іншого Кушнер, запевнивши, що НАТО залишатиметься ключовою опорою європейської безпеки.

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Безпека в Європі: США обіцяють те, чого ніколи не виконають

Спецпредставники Трампа прямо не кажуть, що саме вони мають на увазі під «більш стабільним і безпечним майбутнім для Європи», яке обговорюють з Росією. У своєму дописі на Х Кушнер згадав про «надійні та дієві гарантії безпеки» та «членство в ЄС, що закріпить довгострокове майбутнє України в Європі». При цьому, за його словами, будь-яка остаточна мирна угода має бути узгоджена як Росією, так і Україною.

Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський також розповів, що США вперше поставили перед Україною можливість членства в НАТО в обмін на вихід з Донбасу. Минулого року, нагадаємо, територіальні поступки адміністрація Трампа пов’язувала з отриманням Україною американських гарантій безпеки.

Щоправда, як вже писав ТСН.ua, після переговорів в Абу-Дабі минулого тижня Путін заявив, що «для Росії є лише одна лінія розмежування з Україною — лінія держкордону». Йдеться про всі чотири українські області — Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку — які Путін незаконно записав до російської конституції ще у вересні 2022 року. У вівторок, 17 листопада, Рябков додав, що «членство України в НАТО є неприйнятним». Щодо гарантій безпеки для України, за його словами, Росія вимагає в першу чергу гарантій для себе. Наче їй хтось загрожує.

ТСН.ua зазначав, що на тлі нищівної поразки Трампа та республіканців на проміжних виборах до Конгресу його команді, вочевидь, треба терміново продемонструвати хоч якусь «перемогу». Тож у Білому домі ладні пообіцяти що завгодно, знаючи, що за два роки Трамп вже не буде президентом і не нестиме жодної відповідальності за свої дії та рішення. В Європі це також прекрасно розуміють. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни, для тривалого миру не має існувати «сірих зон» біля Росії, бо це навпаки заохочує Москву до агресії.

«Нещодавні вимоги російського уряду підкреслюють вічну проблему їхньої політичної культури. Вони більше дбають про завоювання іноземного міста, про яке ніхто з них навіть не чув, ніж про 11 млн росіян, у яких вдома немає туалету», — заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Й поки Трамп на саміті АТЕС у Китаї, де планується їхня зустріч із Сі та Путіним «на трьох», буде радше «кульгавою качкою», Сили оборони України зміцнюють не лише власні, а й переговорні позиції Європи. Удар по Керченського мосту — це болючий ляпас і привселюдне приниження Путіна. Як і продовження знищення Силами оборони України російської нафтопереробки. Кремлівська пропаганда, вочевидь, і далі намагатиметься представити цей тристоронній саміт у четвер, 19 листопада, як «Ялту-2». Проте насправді жодних рішень на цих переговорах ухвалено не буде.

Дата публікації 19:45, 14.11.26 Кількість переглядів 96 Що насправді обговорювали в Абу-Дабі? Зеленський вперше розкрив карти

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