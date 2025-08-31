Війна в Україні / © ТСН.ua

Після припинення бойових дій на фронті для України буде критично важливим зберегти рівень фінансової підтримки з боку союзників та партнерів, бо на Заході буде велика спокуса зменшити фінансування.

На цьому наголосив український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін в інтерв’ю LIGAnet.

За його словами, для України важливі не тільки гарантії безпеки від західних партнерів для стримування нової російської агресії, але й продовження фінансової підтримки.

«Я не впевнений, що після якоїсь точки навколо припинення вогню, якщо будуть такі домовленості, ми збережемо сьогоднішній рівень фінансової підтримки. Багато з тих, з ким я спілкуюсь, також в цьому не впевнені – в Європі і в США. Вони виходять з того, що після зниження рівня ескалації, як вони люблять казати, потрібно менше грошей. І вони про це непублічно мріють», - зазначив Клімкін.

Український дипломат зауважив, що європейці могли би ухвалити рішення щодо заморожених російських активів, але не наважуються на це.

«Я дуже скептично ставлюся, що вони ухвалять якісь великі рішення – оскільки для них це стабільність фінансових ринків, для них це привабливість, вони на цьому живуть. А друга більш широка історія полягає в тому, що Європейський Союз для них має бути безпечним місцем для розміщення капіталів зі всього світу», - пояснив він.

Павло Клімкін наголосив, що Україні після припинення бойових дій потрібна буде підтримка і військова, і безпекова, і економічна.

«Наша безпека може бути забезпечена тільки, якщо Україна стає повноправною частиною Заходу. Ніяких інших варіантів для нашої безпеки немає», - підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня відбудеться «європейський трек» переговорів про гарантії безпеки. За його словами, зустрічі будуть організовані на рівні лідерів, щоб поставити крапку в цьому питанні.