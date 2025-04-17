Припинення вогню між Україною та РФ: хто може представляти Європу на переговорах

Переговори щодо припинення вогню / © ТСН.ua

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Президент Франції Емманюель Макрон може стати представником Європи на переговорах щодо припинення вогню. Йдеться про роль країни як комунікатора.

Про це в ефірі “Ми Україна” сказав експерт-міжнародник, провідний фахівець Дипломатичної академії України при МЗС 2020-2023 рр. Станіслав Желіховський.

"Можливо, ми побачимо те, що Франція дійсно надалі буде відігравати важливу роль – як країна, яка скажімо так є "локомотивом" європейських процесів, включаючи безпекові та, зокрема, підтримку нашої держави. Франція може відігравати роль сполученої ланки або комунікатора між країнами вільного світу та РФ", – зазначив Желіховський.

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І важливо, додає він, що українська делегація бере участь в усіх цих заходах.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо та спецпредставник президента Дональда Трампа Стів Віткофф готуються до візиту в Париж наприкінці цього тижня. За даними двох джерел, знайомих із планами, візит охопить переговори з Францією щодо ключових геополітичних питань.