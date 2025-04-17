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Припинення вогню між Україною та РФ: хто може представляти Європу на переговорах
Питання доленосного значення бе участі нашої держави не вирішуватимуться.
Президент Франції Емманюель Макрон може стати представником Європи на переговорах щодо припинення вогню. Йдеться про роль країни як комунікатора.
Про це в ефірі “Ми Україна” сказав експерт-міжнародник, провідний фахівець Дипломатичної академії України при МЗС 2020-2023 рр. Станіслав Желіховський.
"Можливо, ми побачимо те, що Франція дійсно надалі буде відігравати важливу роль – як країна, яка скажімо так є "локомотивом" європейських процесів, включаючи безпекові та, зокрема, підтримку нашої держави. Франція може відігравати роль сполученої ланки або комунікатора між країнами вільного світу та РФ", – зазначив Желіховський.
І важливо, додає він, що українська делегація бере участь в усіх цих заходах.
Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо та спецпредставник президента Дональда Трампа Стів Віткофф готуються до візиту в Париж наприкінці цього тижня. За даними двох джерел, знайомих із планами, візит охопить переговори з Францією щодо ключових геополітичних питань.