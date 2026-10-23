Припинення вогню в Олешках: Білий дім оголосив про домовленість України та РФ

Припинення вогню в Олешках 29 жовтня — Білий дім назвав дату / © Фото з відкритих джерел

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Україна та Росія домовилися про локальне перемир’я в Олешках Херсонської області від 29 жовтня. Відповідної домовленості досягли за посередництва першої леді США Меланії Трамп, щоб забезпечити доставлення гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення.

Про це повідомили в Білому домі.

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Домовленість передбачає тимчасове припинення всіх військових дій у місті, щоб забезпечити доставлення гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор.

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За інформацією Білого дому, Меланія Трамп та її представник безпосередньо співпрацювали з українським і російським керівництвом. Перша леді ініціювала переговори та узгодила зі сторонами цілі, терміни, технічні процедури та умови локального припинення вогню.

«Ситуація в Олешках критична. Олешки — це прифронтове місто, охоплене війною, що перебуває на межі катастрофи. Населення, яке залишилося там, складається переважно з літніх людей, що терміново потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води. Жителі Олешок мають обмежений доступ до електроенергії, живуть серед замінованих доріг і зазнають регулярних воєнних атак», — зазначила Меланія Трамп.

Відповідно до домовленості, цивільні представники обох країн відвідуватимуть місцевих жителів, щоб визначити, якої допомоги вони потребують.

«Мешканці, які бажають евакуюватися, отримають скоординовану підтримку та транспортування до бажаного місця призначення. Я очікую, що дехто захоче поїхати до Росії, а дехто — до України», — додала перша леді.

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Крім того, за процесом на місцях стежитиме незалежна американська медіаорганізація. Вона супроводжуватиме українські та російські команди й документуватиме їхню роботу, щоб сприяти дотриманню побажань родин щодо евакуації.

Як зазначили в Білому домі, ситуацію в Олешках обговорили під час приватної дискусії на заході Меланії Трамп «Разом сприятимемо майбутньому» в Нью-Йорку, який відбувся під час 81-ї Генеральної Асамблеї ООН.

Після цього перша леді США та її представник скористалися каналом зв’язку з Україною та Росією. Обидві країни призначили команди для координації необхідних заходів, зокрема розмінування. За словами пані Трамп, відтоді всі сторони працювали цілодобово.

Реакція ОП на заяву Білого дому

Водночас в Офісі президента України прокоментували повідомлення Білого дому про домовленість щодо тимчасового припинення вогню в окупованих Олешках Херсонської області.

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Як повідомляє «Апостроф», радник президента Дмитро Литвин заявив, що питання Олешок з українського боку координує уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«З українського боку тематику Олешок веде пан Лубінець, і коректніше, щоб він коментував, бо тема чутлива і все має бути саме так, як паном Лубінцем і узгоджувалося», — зазначив Литвин.

Голод в Олешках — останні новини

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованих Олешках склалася критична гуманітарна ситуація. Місто понад чотири місяці залишається без регулярного постачання продуктів, а місцеві жителі змушені виживати в умовах гострої нестачі їжі та медикаментів. За оцінками української влади, там залишаються близько двох тисяч цивільних, серед яких приблизно 50 дітей.

Напередодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що люди в Олешках фактично помирають через нестачу продовольства та ліків.

«Ми, як українська сторона, зробили все, щоб вирішити це питання, і зараз ми практично на фінішній прямій, щоб нарешті відбулася евакуація громадян України, які цього потребують», — зазначив він.

Доки тривають переговори, українські військові доставляють жителям воду, продукти та медикаменти за допомогою дронів. Водночас російські окупанти намагаються збивати безпілотники, затримують людей, які отримують допомогу, та відбирають у цивільних запаси їжі.

Раніше Європейський Союз також закликав Росію забезпечити безпечний гуманітарний доступ до Олешок і дозволити місцевим жителям залишити місто.

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