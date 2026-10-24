Припинення вогню в Олешках: Лубінець назвав точний час запровадження режиму тиші

Обмбудсмени України та РФ Дмитро Лубінець та Яна Лантратова / © Дмитро Лубінець

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Припинення вогню для проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині має розпочатися 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів онлайн-зустріч із керівницею переговорної групи з російського боку Яною Лантратовою, щоб узгодити деталі виконання попередніх домовленостей.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За словами омбудсмена, головною метою зустрічі була комунікація щодо гуманітарної місії в Олешках. Українська сторона поінформувала російську представницю про початок припинення вогню о 03:00 27 жовтня за київським часом. Яна Лантратова, зі свого боку, підтвердила, що Росія запровадить режим тиші о 04:00 за московським часом тієї ж доби.

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«Тобто однаковий час», — наголосив правозахисник.

Під час онлайн-зустрічі сторони також обговорили інші попередньо узгоджені деталі. Лубінець зазначив, що вони обмінялися інформацією та перевірили виконання взятих на себе зобов’язань.

«Робота триває. Надалі інформуватиму про перебіг домовленостей», — заявив він.

Що передбачає гуманітарна місія в Олешках

В окупованих Олешках на Херсонщині склалася критична гуманітарна ситуація: місцеві жителі тривалий час не мають належного доступу до їжі, питної води та медикаментів. За оцінками української влади, у місті залишаються близько двох тисяч людей.

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Домовленості між сторонами передбачають кілька етапів: припинення вогню, підготовку безпечних маршрутів, доставлення гуманітарної допомоги та забезпечення можливості для цивільних залишити місто. Водночас операція є складною і потребує узгоджених дій.

Ситуація в Олешках — останні новини

В окупованих Олешках на Херсонщині гуманітарна криза триває вже кілька місяців. Однією з головних перешкод для допомоги залишаються заміновані російськими військами дороги, через які складно організувати безпечний доступ до міста.

Домовленості України та Росії передбачають локальне припинення вогню, доставлення гуманітарного вантажу та евакуацію цивільних. Головні умови гуманітарної місії в Олешках мають забезпечити можливість доправити людям найнеобхідніше й допомогти тим, хто хоче виїхати з окупованого міста.

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