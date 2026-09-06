Обстріли України тривають / © Associated Press

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Зараз Росія та Україна перебувають у періоді ескалації, однак окупанти не зупиняться особливо напередодні холодів.

Про це сказав Юрій Федоренко (командир батальйону БпЛА «Ахіллес»), коментуючи умови для припинення вогню.

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«Розмови на всіх можливих рівнях про припинення бойових дій тривають стільки ж, скільки триває сама війна. Кожна інформаційна хвиля з цього приводу може викликати хвилю порожніх очікувань. Навіть дехто з реалістично налаштованих українців десь у глибині душі сподівається, що скоро „це все“ закінчиться. Але реальність є реальність», — зазначив він.

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Щоб зрозуміти, чи налаштований ворог на мир, достатньо просто розплющити очі, вважає він.

«Україна зробила пропозицію про перемир’я, на що Росія відповіла ескалацією: у ніч проти 5 вересня російські окупанти завдали масованого комбінованого повітряного удару по території України, внаслідок якого загинуло кілька людей. Аналогічна ситуація спостерігається і на лінії бойового зіткнення. На практиці режим припинення вогню не може бути одностороннім. Ми бачимо, що ворог нехтує будь-якою ініціативою, спрямованою на деескалацію, продовжує тиснути і, ясна річ, отримує адекватну відповідь», — додав він.

На його думку, «візит делегації США до Києва не поставить на паузу війну».

«Сьогодні вимальовується наступна картина. Візити спецпредставників президента США до москви і Києва спрямовані на побудову „переговорної платформи“. Наявність і функціонування такого „майданчика“ (не факт, що його вдасться створити, але припустимо) не означатиме, що автоматично війна стане на паузу.

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На перших етапах переговорний механізм дозволить пришвидшити вирішення таких питань, як обмін полоненими. Крім того, він «спрацює», коли виникнуть реальні умови для припинення вогню», — пояснив Федоренко.

Водночас Федоренко закликав не забувати, що «ворог має запас міцності ще на кілька місяців або, принаймні, вважає, що має ресурси продовжувати ескалацію на певний термін».

«Є підстави припустити, що реальні умови для припинення вогню виникнуть протягом наступного року. Ось тоді, власне, і запрацює на повну потужність той перемовний механізм, який налагоджується зараз», — уточнив він.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що переговори про завершення війни Росії проти України можуть відновитися наприкінці вересня. Водночас реальні умови для припинення вогню, ймовірно, сформуються не раніше весни.

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За словами Буданова, новий раунд переговорів очікується через кілька днів після парламентських виборів у Росії та за кілька тижнів до проміжних виборів у США. Початком нового раунду консультацій може стати візит до Києва представників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

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