- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 132
- Час на прочитання
- 1 хв
Приревнував до дружини: на Рівненщині чоловік зарізав товариша
Сварка між чоловіками виникла під час застілля. Постраждалий помер на місці від отриманих травм.
На Рівненщині застілля закінчилося вбивством. Правоохоронці вже затримали зловмисника.
Про це йдеться у повідомленні Рівненської обласної прокуратури.
«Під час розпиття алкогольних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт. 30-річний господар, приревнувавши гостя до своєї дружини, вдарив його ножем у груди. 51-річний потерпілий отримав проникаюче поранення грудної клітки з ушкодженням легеневих судин, від якого загинув на місці події», — йдеться у повідомленні відомства.
Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру.
Санкція статті за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Нагадаємо, у Житомирі поліція затримала 22-річного хлопця — його підозрюють у подвійному вбивстві.