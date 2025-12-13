ТСН у соціальних мережах

132
1 хв

Приревнував до дружини: на Рівненщині чоловік зарізав товариша

Сварка між чоловіками виникла під час застілля. Постраждалий помер на місці від отриманих травм.

Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © Associated Press

На Рівненщині застілля закінчилося вбивством. Правоохоронці вже затримали зловмисника.

Про це йдеться у повідомленні Рівненської обласної прокуратури.

«Під час розпиття алкогольних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт. 30-річний господар, приревнувавши гостя до своєї дружини, вдарив його ножем у груди. 51-річний потерпілий отримав проникаюче поранення грудної клітки з ушкодженням легеневих судин, від якого загинув на місці події», — йдеться у повідомленні відомства.

Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру.

Санкція статті за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, у Житомирі поліція затримала 22-річного хлопця — його підозрюють у подвійному вбивстві.

132
