Приревнував до дружини: на Рівненщині чоловік зарізав товариша

Зловмисника затримано

На Рівненщині застілля закінчилося вбивством. Правоохоронці вже затримали зловмисника.

Про це йдеться у повідомленні Рівненської обласної прокуратури.

«Під час розпиття алкогольних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт. 30-річний господар, приревнувавши гостя до своєї дружини, вдарив його ножем у груди. 51-річний потерпілий отримав проникаюче поранення грудної клітки з ушкодженням легеневих судин, від якого загинув на місці події», — йдеться у повідомленні відомства.

Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру.

Санкція статті за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

