"Приставляли пістолет до голови": хлопець із переломом хребта розповів про свавілля ТЦК

Командир у спортивному костюмі та пістолет до скроні: житель Кременчука розповів про шокувальні методи мобілізації

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Житель Кременчука Полтавської області Марк Захаров стверджує, що його намагалися мобілізувати, попри травму хребта. «Переконували», приставивши пістолет до голови

Про це він розповів на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань оборони та дотримання прав військових, яку очолює народний депутат Олексій Гончаренко

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«Постанови затримання не було. Вони просто загрузили у машину і відвезли (до ТЦК — Ред.). Наступного дня я проходжу ВЛК, вони бачать на знімках, що в мене перелом хребта. Вони роблять мене "обмежено придатним". ВЛК тривало хвилин 30-40. Вони (працівники ТЦК — Ред.) кажуть мені — "поїхали в Нацгвардію". Я кажу — яка Нацгвардія, я сидіти навіть не можу. "Послужиш у ТЦК, все нормально буде". Яке ТЦК? Дайте мені долікуватися. Я ледве сиджу», — розповів Марк.

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Хлопець зазначає, що такі прохання не вплинули на працівників ТЦК. За словами Марка, його почали возити по різних військових частинах Полтавщини. Але ніхто з командирів не хотів його брати через серйозні проблеми зі здоров’ям.

«У Пирятині мені взагалі пістолет до голови приставляли, щоб я підписав документи. Він сказав, що це трофейна зброя. Він (працівник ТЦК — Ред.) сказав, що вистрелить у мене, якщо я не підпишу документи», — розповідає хлопець.

Зрештою, хлопця привезли назад до Кременчука. І в одній із частин його нібито погодилися «оформити».

«Вони мені вже і військовий квиток зробили, і присягу я у них прийняв. Як можна прийняти присягу у ТЦК? Виходить людина у кросівках, у спортивному костюмі і каже: "Я твій командир". Я попросив його представитися. На що він мені відповів: "Я тебе ничего не должен"», — зазначив хлопець.

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Зрештою, хлопця відвезли до лікарні, а у ТЦК йому оформили СЗЧ.

Полтавський обласний ТЦК та СП інцидент поки не коментував.

Раніше ТСН.ua спробував розібратися, що досі йде не так у процесі мобілізації і чи є шанс повернути мобілізації хоч трохи людське обличчя.

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