«Приставив ножа до горла»: у Львові чоловік взяв у заручниці 13-річну дівчинку, побачивши ТЦК

Чоловік у Львові взяв у заручниці 13 річну дівчинку / © lv.npu.gov.ua

Реклама

У Львові затримали чоловіка, який взяв у заручниці 13-річну дівчинку після того, як побачив військовослужбовців ТЦК.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області.

Інцидент стався 9 травня близько 16:30 на вулиці Кавалерідзе у Львові.

Реклама

За даними поліції, чоловік, побачивши військовослужбовців ТЦК, розпилив сльозогінний газ.

Після цього він схопив дівчинку, яка проходила поруч, та приставив їй ніж до шиї.

«Спільними злагодженими діями поліцейський та військовослужбовці ТЦК затримали зловмисника та звільнили 13-річну львівʼянку. На щастя, дівчина не постраждала», — повідомили правоохоронці.

Поліцейські встановили особу нападника. Ним виявився 43-річний житель Львова.

Реклама

Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Франківська окружна прокуратура.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі строком до п’яти років.

Реклама

Наразі триває досудове розслідування. Також вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Раніше повідомлялося, що у селищі Міжгір’я на Закарпатті був здійснений напад на ТЦК, який було відбито завдяки «оперативним діям особового складу».

Ми раніше інформували, що мешканка Дніпра стверджує, що її чоловік зазнав травм унаслідок дій групи осіб у балаклавах та форменному одязі, яких вона ідентифікує як представників ТЦК та СП.

Новини партнерів