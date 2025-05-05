Пристайко про політику Трампа щодо України: «Виглядає, що нас потрохи здають»

Дональд Трамп / © Associated Press

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Політика президента США Дональда Трампа виглядає так, що Україну потроху «здають». В адміністрації продовжують вважати, що Росію не можна перемогти.

Таку думку висловив український дипломат, ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Зокрема з України це виглядає, що нас потрохи здають. А ми спостерігаємо за цим і намагаємося достукатися до його серця, до його розуміння. Показуємо фото з жертвами, показуємо йому бомбардування України, сподіваємося, що це якось має вплинути на нього і пробудити в ньому людину, яка співчуває і щось зробить для нас в силу своїх емоційних гойдалок, які тягнуть в одну сторону, а потім в іншу», — зазначив політик.

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Як і багато адміністрацій раніше, наголошує Пристайко, вони все одно переконані, що у світі є пара супер потужних країн. Це, умовно, Радянський Союз, і Сполучені Штати. Вони забули, що Радянський Союз вже розвалився.

«І скільки б вони нас не підтримували, вони все одно думали, що — симпатичні люди, напевно, загинуть скоро. Тому що Росію не можна перемогти. Є червоні лінії, є ескалація, яка обов’язково має привести до Армагедону і Третьої світової війни», — каже дипломат.

І тому багато зброї давати не можна, продовжує Пристайко, треба дати стільки, щоб ми «тримали руку на пульсі». Але більше не треба. Бо може хтось візьме й натисне на кнопку.

«У випадку Трампа це ще більш радикалізована позиція. Ну як Україні тягатися? Він же казав, не треба було починати війни з Росією, якщо ви не знали, як її закінчити», — зазначив посол.

Водночас Трамп казав: «Це я дав Україні «Джавеліни». За словами Пристайка, це не означає, що він не хотів би, щоб ми починали цю війну. Він казав, що не треба починати, якщо ви не знаєте, де візьмете ракети. Не треба починати, якщо ви не знаєте, як перемогти.

«Він просто не може усвідомити, що в нашій частині світу можна не починати війну, вона прийде до тебе. І ти вимушений будеш… Та вони все життя свої, 300 років свого існування так живуть. Вони за океаном, до них не приходять війни. Вони можуть вибирати, втручатися чи не втручатися в війну. І в більшості не втручаються. Іноді втручаються, іноді самі починають, але вони не відчувають того горя і катастрофи, яка наближається до нас кожен день», — резюмував Пристайко.

Раніше Трамп заявив, що можливе застосування санкцій проти Росії залежатиме від поведінки Москви. Йдеться про прагнення досягти миру.