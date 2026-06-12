Притула назвав людину, яка завершить війну в Україні

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

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Український громадський діяч і волонтер, колись відомий шоумен Сергій Притула вважає, що війна не завершиться 2026-го року, бо це залежить тільки від російського диктатора Путіна.

Таку думку волонтер висловив в інтерв’ю РБК-Україна.

«Моє якесь відчуття, що, мабуть, це не трапиться. Від нас не все залежить. Є безпосередньо одна людина, яка сидить в Кремлі, хоча язик, називати його людиною, не повертається. І, відштовхуючись від його риторики, зокрема, яка зараз була на Петербурзькому економічному форумі, коли Путін заявляє, що немає сенсу вести якісь перемовини, коли він там далі трясе якимось „Орєшником“ і так далі», — сказав він, додавши, що не має «підстави очікувати на завершення бойових дій, але ситуація на фронті досить динамічна».

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На його думку, систематичні удари України вглиб Росії можуть змусити її посадити за стіл переговорів.

«Можливо, президент, голова офісу розуміють масштаби нарощування ударів, наприклад, по території Росії, подальше формування буферної зони російської економіки на 1500–2000 кілометрів вглиб. Можливо, сподіваються, що це стане важливим впливом тиску на Росію, для того, щоб вона все-таки погодилася на якісь перемовини», — зазначив Притула.

Коли завершиться війна в Україні — останні прогнози

У ЦРУ припускають, що до кінця цього року в Україні може бути припинення вогню. Однак не йдеться про повне завершення війни. Водночас такі елементи війни, як психологічна війна, пропаганда, шпигунська діяльність і політичний вплив Кремля триватимуть. Такий прогноз озвучив колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн.

Тим часом у Генштабі закликали не маніпулювати темою закінчення війни і наголосили, що наближення миру залежить від українських військових на фронті.

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