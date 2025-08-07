- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 1 хв
Притула розповів про найскладніші запити від армії
Українські волонтери завжди знаходять “лазівки”, щоб закупити необхідне для нашої армії.
Волонтер Сергій Притула розповів про найскладніші запити від армії. Він був непублічним і стосувався закупівлі однієї цікавої номенклатури, яку цивільним зазвичай не продають.
Про це розповів волонтер і засновник благодійного фонду Сергій Притула в інтерв’ю BBC.
Як зауважив волонтер, про цей проєкт не розповідатимуть принаймні доти, доки він не стане сюрпризом для наших ворогів.
«Виконання цього проєкту потребувало закупівлі однієї цікавої номенклатури, яку цивільним зазвичай не продають. У нас є досвід, як цьому зарадити», — констатував він.
Раніше відбувався вихід на певну структуру, щоб купити бронетехніку. Спочатку відповідали, що не продадуть це благодійному фонду. Волонтери відповідали, що купили вже супутник. Тоді дозволяли купувати бронетехніку і так далі.
«І тут ми прийшли до одних французів і перерахували, що ми вже й те, й те купували. А вони нам відповіли: „Ну, і що?“ Схема поламалася. Тоді ми заручились підтримкою певних структурних підрозділів українських спецслужб, щоб все-таки завезти в Україну те, що нам було потрібно», — розповів Притула.
Є і проєкти, додає він, які залишаться в таємниці назавжди.
«Були запити, про виконання яких я, можливо, колись, через тривалий час після завершення війни, розкажу. А можливо, і не розкажу ніколи», — завершив він.
