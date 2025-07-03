ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
421
Час на прочитання
2 хв

Приватбанк чи державбанк: ЄСПЛ перевірить законність націоналізації найбільшого приватного банку України

Європейський суд з прав людини перевірить законність націоналізації найбільшого приватного банку України – Приватбанку.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Приватбанк

Приватбанк

Бізнесмен Ігор Коломойський звернувся зі скаргою до Європейського суду з прав людини, посилаючись як на незаконність позбавлення власності, так і на порушення права на судовий захист. Європейський суд з прав людини прийняв відповідні скарги до розгляду та в має ухвалити рішення щодо націоналізації «Приватбанку», яке буде обов’язковим до виконання в Україні.

Про це повідомив представник Ігоря Коломойського адвокат Олександр Лисак.

Правозахисник зазначив, що після націоналізації «Приватбанку» Ігор Коломойський як акціонер оскаржив до суду націоналізацію через її незаконність та безпідставність. У квітні 2019 року суд першої інстанції позов Ігоря Коломойського задовольнив та визнав націоналізацію незаконною.

«Втім, після цього Верховною Радою України було прийнято закон №590-ІХ від 13.05.2020, більш відомий як „антиколомойський“. Цим законом заборонялося оскарження націоналізації банків та ухвалення будь-яких судових рішень, які мали наслідком повернення банків попереднім власникам. Характерною ж рисою цього закону було те, що встановлені ним правила мали зворотну дію в часі та поширювалися на судові спори, розпочаті до набрання ним чинності. Це прямо суперечить принципу недопустимості зворотної дії закону в часі, який закріплений як в Конституції України, так і в ратифікованих Україною міжнародних джерелах права», — заявив Лисак.

Представник бізнесмена додав, що у зв’язку з прийняттям цього закону апеляційний суд на його підставі просто скасував рішення суду першої інстанції про задоволення позову, не перевіряючи його законність, та закрив провадження у справі.

«Верховний суд аналогічним чином в порушення принципу недопустимості зворотної дії закону в часі залишив без змін рішення апеляційного суду» — каже адвокат.

Загалом же в провадженні Європейського суду з прав людини перебуває три скарги Ігоря Коломойського: дві пов’язані з націоналізацією Приватбанку, а одна — з його незаконним триманням під вартою без вироку суду в порушення граничних строків, яке вже триває майже два роки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie