Приватбанк чи державбанк: ЄСПЛ перевірить законність націоналізації найбільшого приватного банку України

Приватбанк

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Бізнесмен Ігор Коломойський звернувся зі скаргою до Європейського суду з прав людини, посилаючись як на незаконність позбавлення власності, так і на порушення права на судовий захист. Європейський суд з прав людини прийняв відповідні скарги до розгляду та в має ухвалити рішення щодо націоналізації «Приватбанку», яке буде обов’язковим до виконання в Україні.

Про це повідомив представник Ігоря Коломойського адвокат Олександр Лисак.



Правозахисник зазначив, що після націоналізації «Приватбанку» Ігор Коломойський як акціонер оскаржив до суду націоналізацію через її незаконність та безпідставність. У квітні 2019 року суд першої інстанції позов Ігоря Коломойського задовольнив та визнав націоналізацію незаконною.

«Втім, після цього Верховною Радою України було прийнято закон №590-ІХ від 13.05.2020, більш відомий як „антиколомойський“. Цим законом заборонялося оскарження націоналізації банків та ухвалення будь-яких судових рішень, які мали наслідком повернення банків попереднім власникам. Характерною ж рисою цього закону було те, що встановлені ним правила мали зворотну дію в часі та поширювалися на судові спори, розпочаті до набрання ним чинності. Це прямо суперечить принципу недопустимості зворотної дії закону в часі, який закріплений як в Конституції України, так і в ратифікованих Україною міжнародних джерелах права», — заявив Лисак.

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Представник бізнесмена додав, що у зв’язку з прийняттям цього закону апеляційний суд на його підставі просто скасував рішення суду першої інстанції про задоволення позову, не перевіряючи його законність, та закрив провадження у справі.

«Верховний суд аналогічним чином в порушення принципу недопустимості зворотної дії закону в часі залишив без змін рішення апеляційного суду» — каже адвокат.

Загалом же в провадженні Європейського суду з прав людини перебуває три скарги Ігоря Коломойського: дві пов’язані з націоналізацією Приватбанку, а одна — з його незаконним триманням під вартою без вироку суду в порушення граничних строків, яке вже триває майже два роки.