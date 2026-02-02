"ПриватБанк" зупинив роботу у місті на Донбасі: яка причина (фото)

Відділення «ПриватБанку» у Дружківці / © ПриватБанк

«ПриватБанк» офіційно оголосив про припинення роботи свого відділення у місті Дружківка на Донеччині через критичну безпекову ситуацію. Постійні атаки російських дронів та загроза життю працівників і клієнтів зробили подальшу діяльність у місті неможливою.

Про це повідомили у пресслужбі фінансової установи.

«Нам завжди боляче ухвалювати такі рішення, але змушені зупинити роботу відділення ПриватБанку у Дружківці на Донеччині. Сьогодні тут дрони та вибухи стали фоном, до якого неможливо звикнути. Продовжувати роботу у місті нині стало занадто небезпечно», — йдеться в заяві банку.

Там поінформували, що минулого тижня російський БпЛА вбив фахівців газової служби, які прямували проводити ремонти. Рятувальні служби проводять евакуацію мирних жителів.

Фахівці «ПриватБанку» до останнього віддано виконували свою роботу у Дружківці. Від початку повномасштабної війни відділення не припиняли роботу ні на день. Команди продовжували роботу навіть тоді, коли у Дружківці 15 днів не було світла. І це незважаючи на те, що у відділенні, яке пережило ворожий удар, не було опалення, електроенергії і водопостачання.

Клієнти «ПриватБанку» приходили до відділення, щоб зарядити свої пристрої, зігрітися і відчути підтримку.

Команди із Дружківки продовжать роботу у Краматорську. Там можна буде отримати всі необхідні послуги.

Нагадаємо, в середині грудня 2025 року у Дружківці російські війська прицільно атакували FPV-дроном пожежну автоцистерну, яка прямувала на ліквідацію вогню. У результаті вибуху четверо рятувальників ДСНС отримали поранення, їх госпіталізували. Пошкоджено також спецтехніку.

До слова, також у середині грудня «Нова пошта» оголосила про закриття свого останнього відділення у Святогірську на Донеччині через критичну небезпеку, наближення фронту та постійні атаки дронів на логістичний транспорт. Останні місяці це відділення було єдиним бізнесом, що працював у місті, та функціонувало як «Пункт незламності», де люди заряджали ґаджети та отримували гуманітарну допомогу.