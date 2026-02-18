ЗСУ / © СБУ

Реклама

На Північно-Слобожанському напрямку бійці 158-ї бригади ЗСУ вигадали хитрий спосіб, як брати окупантів у полон. Вони відправили до ворога дрон із гучномовцем і переконали двох росіян на позивні «Горець» та «Хірург» скласти зброю.

Про це повідомили у 158 окремій механізованій бригаді.

«Унікальний випадок!», — коротко прокоментували у бригаді.

Реклама

За словами військових, коли двоє росіян здалися, то вирішили допомогти своїм товаришам вижити. Полонені записали звернення, у якому закликали інших росіян також складати зброю. План спрацював: почувши голоси своїх «колег», з окопів вийшли та здалися ще троє окупантів.

Загалом завдяки технічній кмітливості українських бійців та психологічному тиску обмінний фонд поповнився п’ятьма окупантами. Усі вони склали зброю та отримали шанс на збереження життя згідно з нормами міжнародного права.

«Будь як „Горець“ та „Хірург“: здавайся в полон сам і приводь товаришів по службі — це єдиний спосіб вижити», — зазначили українські військові.

Нагадаємо, у Часовому Ярі Донецької області українським бійцям вдалося взяти в полон російську штурмову групу, яка просочилася в місто.

Реклама

Раніше повідомлялося, що 10 бійців ЗСУ за пів дня рознесли 17 одиниць бронетехніки та завдали 30 ударів по інших цілях. За добу війська НАТО втратили б два батальйони, якби цей бій був справжнім.