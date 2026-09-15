Як оскаржити незаконне затримання групою оповіщення ТЦК / © ТСН.ua

Реклама

Якщо людина опинилася на вулиці без військово-облікового документа, група оповіщення лише з ТЦК без поліції, не має жодних повноважень для затримання. Проїхати до військкомату в такому разі можна виключно добровільно. Коли ж у патрулі присутні правоохоронці і є ознаки того, що може статися силове протиправне затримання з грубим порушенням закону, то краще повідомити про виклик адвоката, наполягати на офіційному складанні протоколу затримання і в жодному разі не підписувати повістку.

Таку пораду надав військовий юрист Зорян Павлів.

Реклама

Як діяти за відсутності військового квитка, але за наявності законної відстрочки

Військовозобов’язані, які мають оформлену відстрочку або бронь, мають чітко озвучити цей факт. Слід наголосити, що облікові дані оновлені, військовий квиток наявний, людина перебуває на обліку, і причин для обмеження волі немає.

Реклама

У разі спроби силоміць доставити до ТЦК, юрист не радить сідати в поліцейський автомобіль без оформленого протоколу або ставити підпис на повістці. Усі додаткові пояснення та папери варто надавати виключно після приїзду адвоката, якщо такий є.

Дії громадян, які ще не оформили бронь

Варто одразу поінформувати патруль про наявність законних підстав для звільнення від призову. Якщо ж зупинка відбулася в іншому районі чи місті, необхідно зробити акцент на тому, що всі питання військового обліку будуть вирішуватися виключно за зареєстрованим місцем проживання.

Правовий захист під час примусового доправлення до ТЦК

Будь-які спроби примусового затримання без надання можливості зателефонувати адвокату є прямим порушенням законодавства. У таких ситуаціях потрібно заявляти, що всі необхідні документи наразі знаходяться у правозахисника.

Військовий адвокат має право особисто виїхати до приміщення ТЦК для перевірки законності дій силовиків.

Реклама

Мобілізація в Україні 2026 — останні новини та правила

Нагадаємо, наявність позначки про потребу в базовій військовій підготовці в застосунку «Резерв+» не забороняє 18-річним юнакам виїжджати за кордон. Але і тут є нюанси. За словами юриста Владислава Дерія, сама позначка про військову підготовку чи статус резервіста не заважає виїхати за кордон. Головне — категорія обліку: якщо 18-річний хлопець вказаний як військовозобов’язаний, а не призовник, його можуть мобілізувати на загальних підставах.

Раніше ми писали про те, чи повертатимуть примусово чоловіків з-за кордону. Під час мобілізації в Україні очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що вони, німецька влада, готові допомогти Україні ідентифікувати українських чоловіків, які перебувають зараз у Німеччині. За словами очільника МЗС Німеччини, зібрати дані про українців призовного віку можуть допомогти відомості, наприклад, з баз про виплати соціальної допомоги, з баз, де міститься інформація про посвідки про проживання українців.

Новини партнерів

Новини партнерів