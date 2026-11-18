ВЛК / © ТСН.ua

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Чоловіка, якого у 2015 році виключили з військового обліку, примусово доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а згодом направили на військово-лікарську комісію. За його словами, медичний огляд тривав лише 15 хвилин, після чого його визнали придатним до військової служби, не провівши належного обстеження.

Як повідомляє «Судово-юридична газета», Черкаський окружний адміністративний суд відмовився задовольнити позов чоловіка, оскільки той не надав достатніх документів для підтвердження своїх вимог.

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Примусове доставлення до ТЦК та формальна ВЛК

Як зазначається у матеріалах справи № 580/9986/26, у вересні 2026 року чоловік звернувся до суду з позовом проти територіального центру комплектування та медичного закладу. Він вимагав визнати незаконним повторне взяття його на військовий облік, скасувати висновок ВЛК про придатність до служби та відновити в реєстрі «Оберіг» статус особи, виключеної з військового обліку.

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Позивач розповів, що 2 вересня 2026 року близько п’ятої ранку, коли він прямував на роботу, його примусово зупинили та доставили до ТЦК. Там у нього вилучили особисті речі та військовий квиток, після чого під супроводом направили на медичний огляд.

За твердженням чоловіка, проходження ВЛК тривало приблизно 15 хвилин. Лікарі не провели належного дослідження його медичного анамнезу, однак за результатами огляду визнали його придатним до військової служби.

Чоловік також зазначав, що 4 вересня 118-та окрема бригада територіальної оборони після оцінки його функціонального стану відмовилася приймати його на військову службу та повернула до ТЦК.

У військовому квитку була відмітка про виключення з обліку

Позивач наголошував, що його військовий квиток містив відмітку від 7 серпня 2015 року про виключення з військового обліку.

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Крім того, у документі були записи про попередні медичні огляди: у 1993 році чоловіка визнали непридатним до служби в мирний час, але придатним у воєнний час, а в 1994 році — непридатним у мирний час та обмежено придатним у воєнний.

На думку позивача, після виключення з військового обліку ТЦК не мав підстав повторно брати його на облік та направляти на ВЛК.

Чому суд відмовив у задоволенні позову

Суд погодився, що законодавство розмежовує поняття зняття та виключення з військового обліку. Зокрема, послався на позицію Верховного Суду, відповідно до якої виключення з обліку означає втрату статусу військовозобов’язаного, тоді як зняття з обліку такого наслідку не має.

Водночас суд звернув увагу, що для підтвердження законності виключення чоловіка з військового обліку у 2015 році недостатньо самої відмітки у військовому квитку. У матеріалах справи не було первинного рішення військового комісаріату або іншого документа, який дозволяв би встановити конкретну правову підставу такого рішення.

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Крім того, попередні висновки ВЛК про непридатність у мирний час та придатність або обмежену придатність у воєнний час не тотожні висновку про повну непридатність до військової служби, яка є підставою для виключення з військового обліку.

Суд також наголосив, що законодавчий обов’язок пройти повторний медичний огляд після скасування статусу обмежено придатних не означає автоматичного поновлення людини на військовому обліку. Для цього ТЦК повинен мати конкретну законну підставу та дотриматися встановленої процедури.

Водночас суд не знайшов достатніх доказів того, що ТЦК справді здійснив повторне взяття чоловіка на військовий облік саме 2 вересня 2026 року. В електронному документі з реєстру «Оберіг» одночасно зазначалися висновок про придатність та категорія обліку «Не військовозобов’язаний». Сам по собі такий запис, на думку суду, не підтверджує проведення відповідної облікової операції.

Не вдалося суду перевірити й законність висновку ВЛК. Чоловік просив скасувати постанову від 2 лютого 2026 року, тоді як в електронному військово-обліковому документі фігурувала дата огляду 2 вересня 2026 року. При цьому копії оскаржуваної постанови, довідки ВЛК або інших медичних документів у справі не було.

Суд окремо підкреслив, що не може самостійно визначати придатність людини до військової служби замість ВЛК, але має повноваження перевіряти законність процедури медичного огляду та ухвалення відповідного рішення. Для цього, однак, потрібні документи, яких позивач не надав.

ТЦК не подав відзиву, але суд відмовив у позові

Попри те, що ТЦК не подав відзиву на позов і доказів на спростування аргументів чоловіка, суд не вважав це автоматичною підставою для задоволення вимог.

Суд пояснив, що неподання суб’єктом владних повноважень відзиву без поважних причин може розцінюватися як визнання позову, однак не звільняє суд від обов’язку дослідити докази та встановити фактичні обставини справи.

У підсумку Черкаський окружний адміністративний суд повністю відмовив у задоволенні позову. Чоловікові не вдалося домогтися визнання дій ТЦК протиправними, скасування постанови ВЛК та відновлення в реєстрі «Оберіг» статусу виключеного з військового обліку.

Рішення може бути оскаржене до Шостого апеляційного адміністративного суду.

Нагадаємо, раніше Тернопільський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК, який не розглянув заяву військовозобов’язаного про відстрочку від мобілізації. Чоловік доглядає дружину з інвалідністю III групи, однак замість рішення по суті отримав вимогу повторно звернутися через ЦНАП.

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