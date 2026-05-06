«Привіз історії в пам’яті»: ветеран, який пройшов полон РФ, видає книжку про ворожий конвеєр смерті

Євген Шибалов. Фото: facebook evgen.sibalov

Ветеран російсько-української війни та журналіст Євген Шибалов, який перебував у російському полоні, опублікував книгу «Гру чисел», передзамовлення на яку вже розпочалося.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

З його слів, це книга про 2022-й рік, який «поділився на дві майже рівні частини: першу його половину я провів на полі бою, а другу — у ворожому полоні». Перші глави були написані у психіатричній лікарні після обміну з полону, а останні — після звільнення з Міністерства ветеранів, 2025-го.

Більшість героїв «Гру чисел» — вже звільнені з полону українські захисники, а також ті, хто були демобілізованими.

«У кожної людини в полоні є мрія. Мрія про обмін. Єдине, що допомагає терпіти та триматися. Надія, що рано чи пізно жах скінчиться. Треба тільки зібратися і дочекатися», — наголошує автор і додає, що один з видів психологічних тортур, до яких вдавалися загарбник, — «знецінювати цю мрію».

Втім, констатує Шибалов, «з плином часу слово, особливо зле, підриває душевну стійкість, а хлопці почали занепадати духом». Тоді полонені «вдалися до єдино доступної форми спротиву — сповідей». Саме з цих історій і розпочалося створення книги.

«Хлопці по черзі сподівалися мені, описуючи весь трагічний шлях, який врешті привів їх до цієї камери. Робити записи полоненим не дозволялося. Тож я привіз ці сповіді в єдиному сховищі, яке в мене не могли відібрати — власній пам’яті», — розповів автор книги.

Хто такий Євген Шибалов

До початку війни Євген Шибалов був працював кореспондентом «Дзеркало тижня» в Донецьку. 2022-го він вступив до лав ЗСУ як стрілець-гранатометник, а у травні того ж року потрапив до полону, в якому перебував сім місяців. Після обміну продовжив службу, але 2024-го демобілізувався та очолив управління євроінтеграції в Міністерстві у справах ветеранів, де працював до минулого року.

