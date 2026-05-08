Привласнювали квартири померлих: колишньому судді Тандиру оголосили нову підозру

Олексія Тандира підозрюють у привласненні квартир / © Державне бюро розслідувань

Колишньому судді Олексію Тандиру повідомили про підозру в участі у злочинній організації, що займалася незаконним заволодінням нерухомістю померлих громадян у Києві та Одесі.

Про це поінформували Державне бюро розслідувань та Київська міська прокуратура.

За даними слідства, група осіб, до якої входили посадовці виконавчої служби, адвокати та інші спільники, привласнювала житло померлих власників або осіб, які довго не з’являлися за місцем проживання.

Схема передбачала оформлення фіктивних боргів і документів, на підставі яких через судові рішення та виконавчу службу майно перереєстровували на підставних осіб для подальшого продажу.

Слідство вважає, що Тандир виносив рішення за фальшивими документами, щоб узаконити крадіжку житла у людей та громад. Так група привласнила шість квартир на 7,6 млн грн, а ще одну, вартістю 2 млн грн, просто не встигла переоформити.

Суд обрав Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Спільникам інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та участь у злочинній організації, що передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

«Хто намагався використати закон як інструмент пограбування, самі опинилися перед законом», — зазначив генпрокурор Руслан Кравченко.

Позиція Олексія Тандира

Адвокат Олексія Тандира Олег Юрченко у коментарі «Суспільному» назвав підозру необґрунтованою та безпідставною. Він заявив, що захист отримав доступ до матеріалів справи лише під час засідання з обрання запобіжного заходу. А самі дії слідства вважає спробою за будь-яку ціну залишити підзахисного під вартою.

«Коли зараз пишуть, що суддя „барижив“ квартирами, то нехай скажуть, в який спосіб. Це створено, щоб не випустити його з-під варти. Тепер його, ну як би, двічі тримають під вартою. Це і є реальна причина цих дій», — наголосив Олег Юрченко.

Смертельна ДТП за участі Тандира: що відомо

Минуло понад два роки з моменту смертельної ДТП на в’їзді до Києва, у якій загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко. Винуватець аварії, ексочільник Макарівського райсуду Олексій Тандир, досі перебуває в СІЗО, а розгляд справи триває.

Трагедія сталася в ніч на 26 травня 2023 року. Тандир за кермом авто збив нацгвардійця прямо на блокпосту. Військовий загинув на місці. Хоча суддя відмовився від тесту на алкоголь, експертиза ДБР підтвердила: на момент аварії він був п’яним.

Тандиру оголосили підозру та відправили під варту без права застави. Відтоді цей запобіжний захід постійно продовжують. Справу передали до суду в серпні 2023 року, де родина загиблого заявила про цивільні позови для відшкодування шкоди. Зокрема, дружина нацгвардійця вимагає стягнути з Тандира 40 мільйонів гривень, а батько загиблого — один мільйон гривень.

У квітні 2024 року Тандир просився на волю, щоб нібито піти на військову службу, але суд відмовив. У серпні 2024 року Вища рада правосуддя офіційно звільнила його з посади судді.

Зараз Тандир чекає вироку не лише за смертельну ДТП, а й за участь у новій схемі з махінаціями навколо нерухомості.

