Привласнив 2,5 мільйона із зарплат вчителів та втік до Чехії: на Прикарпатті судитимуть депутата

На Івано-Франківщині перед судом постане депутат Загвіздянської сільської ради, який тривалий час переховувався від українського правосуддя за кордоном. Чоловіка звинувачують у привласненні понад 2,5 мільйона гривень із фонду заробітної плати педагогів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Деталі фінансових махінацій у школах

Слідство встановило, що протягом 2021–2023 років обвинувачений працював бухгалтером одразу в трьох закладах освіти.

«Отримавши доступ до банківських систем шкіл, він систематично підробляв платіжні відомості та нараховував собі завищені суми із зарплатного фонду педагогів. Загальна сума збитків — понад 2,5 млн грн», — повідомили у прокуратурі.

Повідомляється, що депутат організував схему з фіктивним працевлаштуванням своїх родичів — брата та сестри, чиї зарплати він згодом забирав собі та витрачав на власні потреби. Злочинну діяльність посадовця викрили ще навесні 2023 року, проте йому вдалося нелегально перетнути кордон і виїхати до ЄС.

Більше року депутат перебував у міжнародному розшуку, доки не був затриманий у Чехії при спробі звернутися до місцевих державних установ. Після завершення всіх юридичних процедур затриманого передали правоохоронним органам України для притягнення до відповідальності.

Кримінальна відповідальність та співучасники

За інформацією прокуратури, дії депутата кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, що включають шахрайство, привласнення майна в особливо великих розмірах, махінації з платіжними документами та легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.

Разом із ним до відповідальності притягують і керівників навчальних закладів. Директорам закидають службову недбалість, оскільки їхня відсутність належного контролю за діями бухгалтера створила умови для багаторічного розкрадання бюджетних коштів.

