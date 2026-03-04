Привласнив 2,5 млн грн речових доказів і купив авто: у Хмельницькому судитимуть ексслідчого

Привласнив кошти

Працівники ДБР викрили колишнього правоохоронця з Хмельницького, який під час розслідування кримінальної справи незаконно заволодів грошима, вилученими як речові докази. Сума привласнених коштів сягає майже 2,5 мільйона гривень.

Про це інформує ДБР.

Деталі справи

Співробітники ДБР встановили, що колишній слідчий, під час розслідування кримінального провадження щодо розкрадання майна, незаконно залишив собі значну суму коштів. Вони мали бути передані на відповідальне зберігання.

У 2024 році під час санкціонованих обшуків у Кам’янці-Подільському правоохоронці виявили та арештували близько 2,5 млн грн у різній валюті, вилучених як речові докази. Замість того, щоб здати їх до банку, підозрюваний залишив гроші собі та частину витратив на купівлю автомобіля, а решту — на особисті потреби.

Відсутність коштів виявили після звільнення експрацівника поліції; під час перевірки кримінальних проваджень виявили нестачу арештованих грошей. Щоб приховати злочин, чоловік намагався повертати частину суми через знайомих.

За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Раніше на Івано-Франківщині викрили депутата Загвіздянської сільської ради, який працював бухгалтером у трьох школах і систематично привласнив понад 2,5 млн грн із зарплат вчителів. Він підробляв платіжні відомості, оформляв фіктивних працівників та забиравав їхні зарплати собі, після чого втік за кордон. Депутата понад рік розшукували, затримали в Чехії і тепер його повернули в Україну для судового розгляд