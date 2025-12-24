ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
189
2 хв

Привласнив мільйон гривень на допомозі ЗСУ: в Києві викрили масштабну аферу з дронами

У Києві викрили схему фіктивного постачання дронів для ЗСУ на суму понад 1 мільйон гривень.

Руслана Сивак
У Києві затримали шахрая

У Києві затримали шахрая / © Київська міська прокуратура

Солом’янська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 35-річному місцевому жителеві за фактом шахрайства в особливо великих розмірах. За даними слідства, чоловік привласнив кошти, призначені на закупівлю квадрокоптерів для фронту.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Схема «довіри» та підробна особа

Слідство встановивло, що підозрюваний проникнув до кола волонтерів і благодійників. Для маскування він використовував ім’я свого брата та створював образ надійного постачальника військового спорядження з-за кордону.

«Для того, щоб йому довіряли та рекомендували знайомим, кільком людям підозрюваний дійсно придбав дрони у країнах Європи. Згодом, у вересні 2023 року, він отримав від потенційного покупця 30 тисяч доларів США — частину готівкою, частину на криптогаманець. За ці гроші за 5–7 днів він обіцяв придбати для нього за кордоном і поставити 6 квадрокоптерів Mavik 3t. Обіцяних дронів покупець не побачив і досі», — повідомили у прокуратурі.

У Києві затримали псевдоволонтера / © Київська міська прокуратура

У Києві затримали псевдоволонтера / © Київська міська прокуратура

Також повідомляється, що потім чоловік розповідав покупцеві про проблеми на кордоні, просив почекати, надсилав фото, а згодом вимкнув телефон і почав переховуватися. Під час обшуків у помешканні чоловіка правоохоронці виявили маски для конспірації, списки інших потенційних замовників.

У Києві затримали псевдо волонтера, у якого знайшли маски для конспірації / © Київська міська прокуратура

У Києві затримали псевдо волонтера, у якого знайшли маски для конспірації / © Київська міська прокуратура

У Києві затримали псевдо волонтера, у якого знайшли маски для конспірації / © Київська міська прокуратура

У Києві затримали псевдо волонтера, у якого знайшли маски для конспірації / © Київська міська прокуратура

Кримінальне минуле та запобіжний захід

Як з’ясувалося, чоловік уже мав проблеми з законом. 2017-го його засудили до 5,5 року позбавлення волі за аналогічні злочини: тоді він ошукав підприємців на понад 200 тисяч доларів, обіцяючи постачання iPhone за низькими цінами.

«Підозрюваному в шахрайстві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 1 097 058 гривень. Його взято під варту в залі суду. Досудове розслідування здійснюється слідчими Солом’янського УП ГУ Нацполіції у м.Києві, оперативний супровід УКР ГУНП у Київській області», — підсумували у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці Харківської області викрили ще одного працівника моргу, який привласнював особисті речі загиблих на Куп’янському напрямку українських військових. Під час обшуку у медбрата знайшли викрадені телефони захисників.

До слова, дружина загиблого на Курщині українського танкіста Едуарда Рошки Юлія звинуватила працівників моргу та ритуальних служб у Малині Житомирської області у привласненні золотої обручки воїна.

