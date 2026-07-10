Приїхала до України заради сина: родичі розповіли подробиці про підозрювану у замаху Єрмолаєва в Монако

Замах на Єрмолаєва. / © ТСН

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Анастасія Березовська, яку підозрюють у замаху на українського мільярдера Вадима Єрмолаєва в Монако, приїжджала до України, щоб побачитися зі своїм семирічним сином. Дитина перебувала у бабусі в Житомирській області.

Про це розповіла її тітка Катерина Краснопьорова у коментарі «Суспільному».

За її словами, хлопчик разом із матір’ю проживав у Німеччині, куди вони поїхали за кілька місяців після початку повномасштабної війни. Чоловік залишився в Україні. Родом Березовська із Городища Новогуйвинської громади Житомирської області.

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«Жила вона в Німеччині з дитиною, ходила на курси німецької мови, соціальну допомогу їй платили. Дитина ходила в дитячий садок, нічого не можу сказати поганого. Мені здається, вона не працювала — соціальну допомогу отримувала. Хто допомогу отримує, той не працює, не має права», — розповіла тітка Анастасії.

До України дитину привезли погостювати до до бабусі та відвідала стоматолога перед початком навчання в школі. Згодом Анастасія вирішила приїхати додому, щоб побачитися із сином Єгором.

«Він десь, може, тиждень тут побув, не знаю. А потім його мама (Анастасія — Ред.) приїхала. Сказала, що за ним заскучала — і за ним, і за мамою своєю, і за Україною. Так вона сказала, подробиць я не знаю», — згадує Катерина Краснопьорова.

Родичі Анастасії Березовської кажуть — були шоковані новиною. За словами тітки, сім’я дізналася про справу лише з повідомлень у Мережі, але повірити у причетність Анастасії до замаху не можуть. Припускають, що її могли підставити. Вона також розповіла, що мати підозрюваної нічого не знала про те, що сталося, доки інформація не з’явилася в інтернеті.

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Нагадаємо, за даними ДПСУ, Анастасія Березовська в’їхала до України у законний спосіб через один з пунктів пропуску. Це сталося 1 липня 2026-го. На момент перетину державного кордону «жодних обмежень чи обставин, пов’язаних із пропуском цієї громадянки України не було».

Вже 6 липня її знайшли мертвою. Тіло жінки виявили в Макарівському районі Київської області. За даними слідства, після повернення до України вона підтримувала зв’язок із родичами та двома чоловіками.

Правоохоронці затримали підозрюваних у її вбивстві — експоліцейського Віталія Жиковича та чинного працівника ГУР Владислава Реута. Їх відправили під варту без права внесення застави.

Дата публікації 13:52, 07.07.26 Кількість переглядів 86 Замах на Єрмолаєва в Монако: тіло підозрюваної знайшли під Києвом - відео

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