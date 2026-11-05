Приїхала допомогти батькам, але потрапила за ґрати: у Криму загинула українка

Олександра Казаровицька. / © соцмережі

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У СІЗО окупованого Сімферополя загинула 44-річна співзасновниця та директорка харківської мовної школи «Професіонал» Олександра Казаровицька. Жінку затримали російські силовики, при цьому росіяни не називали статтю обвинувачення, а причиною смерті оголосили «самогубство».

Про це повідомили на сторінці мовної школи «Професіонал» у Facebook.

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Смерть освітянки констатували 25 жовтня, а 4 листопада її поховали в Севастополі. Влітку 2026 року 44-річна жінка приїхала до окупованого Криму на місяць, щоб допомогти батькам продати квартиру для переїзду до Туреччини.

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У Севастополі Олександру Казаровицьку затримали російські силовики.

«Знайшли її листування з волонтером ще з початку повномасштабного вторгнення. Далі три місяці в одиночній камері. Очікування суду. А потім „самогубство“», — повідомили колеги загиблої.

Колеги також розповіли, що Олександра походила з родини військового і в дитинстві разом із батьками об’їздила весь Радянський Союз. Після виходу батька на пенсію сім’я обрала квартиру в Севастополі, однак сама Олександра майже все доросле життя прожила в Харкові, де мешкала її бабуся.

«Її вбила Росія. Саша була неймовірно світлою і талановитою людиною. Справжня викладачка й наставниця, вона ніколи не зупинялася у власному розвитку і щиро раділа успіхам кожного учня», — зазначили в дописі.

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В Олександри Казаровицької залишилися чоловік Олексій та донька Аліса.

Нагадаємо, через атаку російського безпілотника по житловому будинку на Київщині загинула десятикласниця Хотівського ліцею Катерина Божко.

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