Приїхала з Німеччини за дипломом: РФ вбила 23-річну студентку-медикиню у Харкові напередодні випуску

Росія вбила 23-річну випускницю медуніверситету Гусейнову Фатіму

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Під час атаки на Харків Росія вбила студентку медичного факультету Гусейнову Фатіму Ільяс. Дівчині було лише 23 роки. Вона трагічно загинула напередодні випускного.

Про це повідомили у Харківському національному медичному університеті.

Дівчина була студенткою І медичного факультету, 6 курсу, 5 групи. Мріяла стати лікаркою та «рятувати людські життя».

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«Фатіма була майбутньою лікаркою, яка обрала шлях служіння людям. Вона наполегливо здобувала знання, мріяла присвятити своє життя медицині та рятувати людські життя. Світла, добра, щира, відповідальна й небайдужа, саме такою вона назавжди залишиться у пам’яті викладачів, однокурсників, друзів і всіх, хто її знав», — написали щемливо про Фатіму.

Приїхала з Німеччини за дипломом, але загинула напередодні випуску

Одногрупники розповіли, що дівчина приїхала з Німеччини за дипломом, але загинула напередодні випуску. Ще одна дівчина — одногрупниця Фатіми Ада — зазнала тяжких поранень і наразі перебуває в реанімації. Дівчата перебували в Україні без батьків. Вони — за кордоном.

«Дівчата приїхали лише на видавання дипломів, а самі вони проживають у Німеччині. І після випуску збиралися повертатися назад. Дівчата тут самі, бо батьки перебувають за кордоном», — розповіла одна з випускниць університету.

Офіційний випускний скасували. Під час вручення дипломів студенти вшанували пам’ять Фатіми хвилиною мовчання, а група, де дівчина навчалася, не прийшла на церемонію.

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«У нас начебто і випускний, але ти не можеш повноцінно радіти, адже поки одна наша дівчина бореться за життя, а інша загинула», — додала одна з випускниць.

Нагадаємо, 29 червня після російського удару КАБом по Холодногірському району загинула молода дівчина, яка приїхала до міста на випускний.







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